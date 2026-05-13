El viernes 15 de mayo ser realizará una prueba del envío del mensaje de aviso a la población en caso de emergencia ES-Alert durante el simulacro de un incendio forestal en La Guancha

Gráfico Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias realizará el viernes 15 de mayo una nueva prueba del envío del mensaje de aviso a la población en caso de emergencia a través de teléfonos móviles, denominado ES-Alert, durante el simulacro de incendio forestal organizado por el Cabildo de Tenerife en el municipio de La Guancha.

Desde la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, el ensayo de ES-Alert pretende profundizar en el conocimiento de la ciudadanía acerca de la herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años a lo largo del archipiélago, además de su utilización real en incendios forestales o inundaciones pluviales.

En concreto, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 emitirá entre las 08:00 y las 14:00 horas un mensaje para el confinamiento de habitantes de La Guancha ante un supuesto incendio en zona de interfaz urbano forestal, aunque los repetidores telefónicos podrán extender el aviso (sonido con vibración) a los dispositivos móviles en municipios cercanos del norte tinerfeño (San Juan de la Rambla o zonas altas de Icod de los Vinos y La Orotava) con puntual incidencia hasta el sur o sureste de La Palma.

Mensajes a la población

Además, las personas usuarias podrán recibir los avisos tanto en el momento del envío como al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontraran fuera de ella. Sin embargo, el mensaje no se recibirá con un aparato móvil apagado o en modo avión.

En este contexto, resulta importante que las personas que conduzcan en ese momento no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el aviso de emergencia y pulsar “aceptar”. Una vez realizada esta acción, el mensaje desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

En el caso de contar con personas de avanzada edad en el entorno, se aconseja explicar con anterioridad en qué consiste este sistema de alerta para evitar su alarma innecesaria. Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil se encuentra configurado en un idioma distinto al español.

Funcionamiento

Casi la totalidad de los teléfonos móviles con conexión de datos tienen la capacidad de recibir alertas de protección civil cuando estén configurados. Sólo es necesario tener la opción de recepción de alertas activadas.

Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción activada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en el siguiente enlace: https://www.112canarias.com/112/sistema-es-alert/

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma. Todos los terminales móviles 4G y 5G que se encuentren dentro del área de cobertura recibirán un mensaje de texto con la palabra “PRUEBA” acompañado por un pitido y vibración que, una vez leído y tras haber presionado la palabra “Aceptar”, desaparecerá. No hay que responder, ni llamar al 112.

Antecedentes

Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil ya está operativa en Canarias y se utilizó en los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife o durante la borrasca Therese en La Gomera y Tenerife. Con el objetivo de logar un óptimo funcionamiento del sistema, se continúan realizando pruebas de forma periódica.

ES-Alert permite emitir alertas en caso de catástrofes o emergencias como incendios, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos, sin necesidad de instalar ninguna aplicación, ni registrarse en algún sitio y, de esa forma, trasladar a la ciudadanía de la zona afectada instrucciones para su autoprotección.

Es una vía más de aviso a la población que complementa los canales habituales como el envío de boletines de evacuación, los medios de comunicación, las redes sociales o la megafonía. Toda la información sobre el sistema ES-Alert se encuentra disponible en la web del 112.