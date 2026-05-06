La Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife se llamará “Sala Sinfónica María Orán”

Esta decisión supone un reconocimiento institucional de máximo nivel a la figura de María Orán, una de las grandes sopranos españolas del siglo XX y referente cultural insular

Sala Sinfónica María Orán, Auditorio de Tenerife. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el expediente relativo a la denominación de la actual Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife como “Sala Sinfónica María Orán”, a propuesta del Consejo de Administración de Auditorio de Tenerife SAU y con el aval de la Dirección Insular de Cultura.

Esta decisión, según informa un comunicado, supone un reconocimiento institucional de máximo nivel a la figura de María Orán (Santa Cruz de Tenerife, 1943–2018), una de las grandes sopranos españolas del siglo XX y referente indiscutible de la cultura insular. La dedicación se realiza a título estrictamente honorífico y no conlleva implicación económica.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca la relevancia de este acuerdo señalando que “con esta denominación, el Cabildo rinde homenaje a una artista excepcional que llevó el nombre de Tenerife a los principales escenarios internacionales y que, además, dedicó una parte fundamental de su vida a la enseñanza y al impulso del talento musical en nuestra isla”.

Acha añade que “María Orán no solo fue una gran intérprete, sino también una maestra comprometida que contribuyó decisivamente a la formación de nuevas generaciones de cantantes. Su legado sigue vivo en la cultura musical de Tenerife, y esta iniciativa busca perpetuar su memoria en uno de los espacios más emblemáticos de la isla”.

Destacada carrera internacional

Formada inicialmente en el conservatorio tinerfeño, María Orán desarrolló una destacada carrera internacional, actuando junto a prestigiosas orquestas y en reconocidos escenarios de todo el mundo. Posteriormente, regresó a Tenerife, donde ejerció como Catedrática de Canto en el Conservatorio Superior de Música de

Canarias, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la lírica en el archipiélago.

A lo largo de su trayectoria, fue distinguida con importantes reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife en 1994. Además, su nombre permanece vinculado al impulso de la música en la isla a través del Premio de Música de la Fundación CajaCanarias.