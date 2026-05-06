La ‘fan zone’ del Costa Adeje Tenerife se ubicará en la plaza anexa al Heliodoro Rodríguez López el próximo 10 de mayo desde las 14:00 hasta las 17:30 horas

El Costa Adeje recibe al FC Barcelona el próximo domingo 10 de mayo. Imagen CD Tenerife Femenino

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que el Costa Adeje Tenerife Egatesa contará con una ‘fan zone’ en el partido contra el Barcelona del próximo 10 de mayo, gracias a la organización del distrito Salud-La Salle- Un espacio gratuito que contará con zona de juegos, restauración y un escenario principal, con la actuación de la orquesta Nueva Línea y el dj set de Tay de León para animar a la afición antes del partido.

La ‘fan zone’ se situará en la plaza anexa al Estadio Heliodoro Rodríguez López y tendrá actividad desde las 14:00 y hasta las 17:30 horas, como previo al partido, convirtiendo este día en la gran fiesta del fútbol femenino, con un encuentro de primer nivel y la actuación del artista internacional Abraham Mateo. Además, la Liga Profesional de Fútbol Femenino colabora y, a través de Panini, se repartirán diversos álbumes y cromos, según informa un comunicado.

Cartel del partido en el Heliodoro Rodríguez López entre el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona

Una jornada «muy especial»

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha comentado que “Santa Cruz se prepara para vivir una jornada muy especial en la que el deporte y la convivencia ciudadana serán protagonistas. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro donde la gente disfrute, comparta y viva el ambiente previo al partido en un entorno pensado para todos”, a la vez que anima “a la ciudadanía a sumarse y a apoyar a las guerreras del Costa Adeje Tenerife Egatesa en un partido tan importante”.

La concejala del Distrito Salud- La Salle, Zaida González, indica que “hemos querido que este evento sea mucho más que la antesala de un gran partido. Queremos que nuestras vecinas y vecinos, familias y visitantes puedan disfrutar de un espacio pensado para compartir, divertirse y vivir el fútbol en un ambiente cercano y acogedor” y añade que “es una oportunidad para dinamizar el distrito, llenar nuestras calles de vida y ofrecer un plan atractivo para todas las edades, donde la música, el ocio y el deporte se den la mano”.

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, mostró su agradecimiento a las instituciones implicadas en la puesta en marcha de la ‘fan zone’ para que este día sea histórico no solo para el club, sino para la sociedad canaria: “El fútbol femenino será el auténtico protagonista, con una visibilidad nunca vista hasta el momento, gracias al apoyo de toda la afición y de la isla, en general, en una cita inolvidable”.