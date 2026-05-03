Guaguas lanzadera gratis desde el sur de Tenerife para el Costa Adeje-FC Barcelona

Se han habilitado guaguas lanzadera para organizar la gran afluencia de público que se espera para el encuentro entre el Costa Adeje y FC Barcelona

El Costa Adeje Tenerife Egatesa y Titsa han acordado la habilitación de un servicio de lanzadera gratis con salida desde Adeje y paradas en Los Cristianos, San Isidro y Candelaria, con motivo del partido del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Heliodoro Rodríguez López.

Guagua lanzadera especial para el Costa Adeje-FC Barcelona

Para evitar confusiones con las líneas regulares, las guaguas destinadas a esta promoción contarán con un cartel identificativo especial sin número de línea.

La hora de salida prevista es las 14.55 horas desde Adeje casco, y la de llegada a la avenida de Madrid, a las 16.30 horas.

Horarios lanzaderas especial para el Costa Adeje-FC Barcelona

Regreso y requisitos

El servicio de vuelta partirá desde el mismo punto de llegada a las 21:30 horas, después de terminar el concierto de Abraham Mateo que amenizará el duelo contra el campeón de Liga.

Para garantizar la eficiencia del servicio y dimensionar correctamente el número de guaguas necesarias, con una capacidad prevista de hasta 260 plazas, el club solicita que los aficionados confirmen su asistencia con un mínimo de tres días de antelación.

Adquirir billete gratuito

Para adquirir el billete gratuito de la guagua, los aficionados tendrán que hacerlo a través de Tomaticket.

La jornada comenzará con una ‘fan zone’ previa al partido, que contará con actividades para todas las edades y música.

El broche de oro lo podrá el artista Abraham Mateo con un concierto incluido con la entrada del encuentro.