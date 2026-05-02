InicioNoticias

Huye a gran velocidad, ebrio y sin carné en Tacoronte

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Un hombre está detenido junto a sus dos acompañantes por conducir ebrio y sin carné y huir de la policía en Tacoronte

La Policía Local de Tacoronte ha detenido a tres personas que viajaban en un coche cuyo conductor emprendió la huida tras ignorar el alto que le dieron los agentes al sorprenderlo circulando a gran velocidad, todo ello ebrio y sin papeles del vehículo.

Agentes de La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Alto poro velocidad

El operativo comenzó sobre las 19.00 horas de este viernes cuando una patrulla de la Policía Local de Tacoronte vio cómo un vehículo procedente de Valle de Guerra circulaba a toda velocidad e hizo caso omiso a sus indicaciones de que se detuviera.

En ese momento se produjo una persecución por distintas calles de Tacoronte en la que intervinieron tres patrullas policiales para evitar que se diera a la fuga.

En el vehículo finalmente interceptado, sin documentación alguna, viajaban tres individuos con numerosos antecedentes, detallan fuentes del Ayuntamiento de Tacoronte.

Además, los agentes comprobaron que el conductor «superaba con creces» la tasa de alcohol máxima permitida.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

1-1 | El Costa Adeje Tenerife suma un punto disputado ante el Granada CF

El Hierro celebra en Venezuela la tradicional Fiesta de Los Pastores

‘Lo demás es ruido’, Lady Harimaguada de Oro del FIC de Las Palmas de Gran Canaria

Alertan de presencia de salmonella en un batido vegano en polvo ‘226ERS’

Condenada una agente inmobiliaria por dejar en la calle y sin dinero a una persona discapacitada