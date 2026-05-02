Huye a gran velocidad, ebrio y sin carné en Tacoronte

Un hombre está detenido junto a sus dos acompañantes por conducir ebrio y sin carné y huir de la policía en Tacoronte

La Policía Local de Tacoronte ha detenido a tres personas que viajaban en un coche cuyo conductor emprendió la huida tras ignorar el alto que le dieron los agentes al sorprenderlo circulando a gran velocidad, todo ello ebrio y sin papeles del vehículo.

Alto poro velocidad

El operativo comenzó sobre las 19.00 horas de este viernes cuando una patrulla de la Policía Local de Tacoronte vio cómo un vehículo procedente de Valle de Guerra circulaba a toda velocidad e hizo caso omiso a sus indicaciones de que se detuviera.

En ese momento se produjo una persecución por distintas calles de Tacoronte en la que intervinieron tres patrullas policiales para evitar que se diera a la fuga.

En el vehículo finalmente interceptado, sin documentación alguna, viajaban tres individuos con numerosos antecedentes, detallan fuentes del Ayuntamiento de Tacoronte.

Además, los agentes comprobaron que el conductor «superaba con creces» la tasa de alcohol máxima permitida.