Rosa Davila, presidenta del Cabildo de Tenerife, afirma que «necesitábamos te chute de ilusión» y José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, señala que «el equipo necesitaba volver al fútbol profesional»

El sufrimiento terminó. El Club Deportivo Tenerife ha certificado su ascenso a la Segunda División gracias al que el Osasuna Promesas venció al Celta B, facilitando matemáticamente el regreso del equipo tinerfeño a LaLiga Hypermotion y desatando la locura en el Heliodoro Rodríguez López que presentó un lleno histórico.

Jugadores que han formado parte del equipo tinerfeño han inundado las redes con mensajes de felicitaciones. Omar Perdomo y Luismi Loro fueron de los primeros en celebrar el éxito, destacando la importancia de sacar al club adelante. A ellos se unieron el central Nikola Šipčić y el delantero Aridane Santana, nombres que permanecen en la memoria colectiva del Heliodoro, reafirmando que el sentimiento tinerfeñista no entiende de distancias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resumió el sentir de miles de tinerfeñistas afirmando que se necesitaba «este chute de ilusión». «Lo he pasado francamente mal, no podía aguantar una semana más», señaló.

Dávila destacó que, tras el duro golpe del descenso, el equipo se ha ganado este «ascenso directo» en una temporada brillante, subrayando el papel crucial de la afición como el jugador número 12. Y para ello, «para que nadie se quedara fuera – dijo la presidenta- el Cabildo habilitó pantallas gigantes en los alrededores del estadio, permitiendo que miles de personas que no pudieron conseguir entrada vieran con la retransmisión oficial».

En este sentido, «hemos estado siempre ahí y creo que podemos estar orgullosos de todos los aficionados del Tenerife, de nuestro club, de cómo lo hemos hecho y cómo hemos llevado al equipo en volandas», indiccó la presidenta del Cabildo, para añadir que, en su opinión, «ha sido un gran equipo, un gran equipo directivo y este es el sueño que todos queríamos».

Bermúdez: «El equipo se lo ha merecido»

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que todos se encuentran «felices, más relajados de cara al partido de hoy, pero muy contentos, muy contentos porque se lo ha merecido el equipo, que lleva una temporada fantástica». «El equipo necesitaba volver al fútbol profesional», apeló.

Además, recordó que el «escudo del Tenerife está el escudo de la ciudad y si sube el Tenerife, la ciudad sube con él». Bermúdez, que se confesó «emocionado» por el éxito del equipo blanquiazul, puso en valor la dificultad de lograr el objetivo a la primera: «Bajar y subir en la primera temporada es mucho más difícil de lo que parece; la pelota tiene que entrar, y este año el equipo se lo ha merecido», concluyó. El próximo lunes el alcalde recibirá a los jugadores del CD Tenerife en el Ayuntamiento capitalino.