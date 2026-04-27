CD Tenerife vs Barakaldo CF | J35 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Barakaldo CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 1 de mayo. Partido correspondiente a la J35 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y Barakaldo CF se enfrentan este viernes 1 de mayo, a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 35 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Barakaldo CF | J35 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita a la Ponferradina. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna.

Por su parte, el Barakaldo CF se encuentra a mitad de la tabla. El equipo ha ganado trece partidos, habiendo empatado doce y perdido nueve encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Barakaldo CF

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 70 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Barakaldo ocupa la séptima posición de la tabla. El conjunto vasco se encuentra con 51 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Barakaldo CF

El CD Tenerife y el Barakaldo CF se han enfrentado solamente una vez y ganó el Barakaldo. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los otros cuatro.

Por su parte, el equipo vasco llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos, perdido dos y ganado los otros dos.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este viernes 1 de mayo la retransmisión en directo del encuentro de la 35ª jornada de Primera Federación entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF.

La retransmisión puede seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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