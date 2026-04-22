El CD Tenerife se centra en «el partido a partido» antes de medirse a la Ponferradina en la provincia leonesa, donde estarán acompañados por más de 600 aficionados

El Club Deportivo Tenerife afronta uno de los momentos más decisivos de la temporada con un objetivo claro: el ascenso. La plantilla blanquiazul insiste en mantener la calma, evitar los nervios y centrarse en cada partido como claves fundamentales para alcanzar la meta.

En este contexto, el jugador Fabrizio ha subrayado la importancia que tendría este logro, especialmente a nivel personal.

“Yo lo vivo como una importancia muy grande. Creo que en esta etapa de mi vida un ascenso es muy importante, sobre todo con el Tenerife, un equipo donde yo quería jugar”, afirmó.

Fabrizio en rueda de prensa

La presión del ascenso

Conseguir el billete a Segunda División supondría un momento trascendental para varios jugadores que podrían vivir esta experiencia por primera vez. Sin embargo, desde el vestuario insisten en que la ansiedad puede convertirse en el mayor enemigo.

La afición también juega su papel, impulsando al equipo pero aumentando la presión por lograr el objetivo cuanto antes.

“Los aficionados, cuando tú vas por la calle, quieren lo más rápido posible. Nosotros también queremos, pero sabemos que el fútbol no es así”, explicó Fabrizio.

El futbolista fue claro al señalar el riesgo de perder la concentración: “Creo que un descuido de nosotros se puede acabar todo, entonces tenemos que estar centrados en partido a partido”.

Próximo reto: la Ponferradina

El siguiente desafío para el CD Tenerife será frente a la Ponferradina, en un encuentro que el vestuario califica como exigente. El equipo buscará repetir la victoria lograda previamente en el Heliodoro Rodríguez López.

“Es un partido muy difícil, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro”, señaló el jugador, quien también destacó el papel clave de la afición.

Más de 600 aficionados acompañarán al Tenerife

El conjunto blanquiazul no estará solo en Ponferrada. Más de 600 aficionados viajarán para apoyar al equipo en un partido que podría acercarles definitivamente al ascenso.

El respaldo fuera de casa se ha convertido en un factor diferencial en este tramo final de la temporada. “Con el apoyo de nuestra afición, que nos está dando fuera de casa, es muy importante”, concluyó Fabrizio.