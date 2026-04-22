El Programa de Transformación Digital del Comercio beneficia a 250 pequeñas empresas

Este programa de digitalización está dirigido a pequeñas empresas para acompañarlas en la integración de las últimas tecnologías en sus procesos de trabajo

El Programa de Transformación Digital del Comercio, una iniciativa orientada a acompañar al sector en su proceso de adaptación a los nuevos hábitos de consumo y a los retos que plantea, beneficia a 250 pequeñas empresas, ha informado el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

El Ministerio de Consumo propone la prohibición de las valoraciones falsas digitales y que el empresario tenga posibilidad de replica

Dotado con 600.000 euros, es una de las acciones de la Dirección General de Comercio para potenciar la digitalización de los comercios canarios. Lo hace mediante un ecosistema de apoyo, formación y acompañamiento.

Domínguez ha señalado en una rueda de prensa que este programa afianza el compromiso del Gobierno con el comercio de proximidad.

La digitalización como necesidad

“Vivimos un momento en el que la digitalización no es una opción, sino una necesidad. Y, precisamente por eso, este programa quiere ser una herramienta práctica, cercana y útil para ayudar a los comercios de Canarias a impulsar su competitividad y mejorar las oportunidades que ofrece el entorno digital”, ha afirmado.

Domínguez ha asegurado que «se quiere premiar el esfuerzo diario que hacen los comercios”. Para ello, ha anunciado la primera edición de los Premios Regionales del Comercio que se entregarán en el marco del próximo Congreso de Comercio. Se celebrará en mes de octubre.

Las asociaciones participantes son la Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Gomera y Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Isla de El Hierro. También la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Cecapyme, Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FECOECA Gran Canaria, FEDEGRANCA, la Federación de Empresarios de La Palma y Federación Interinsular de la Pyme.