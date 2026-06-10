La Escuela de Pesca de Lanzarote, Premio Océanos 2026

El Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias recibe el galardón en Educación por su contribución al conocimiento, la sostenibilidad y la formación vinculada al mar

El Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias, conocido popularmente como Escuela de Pesca de Lanzarote, ha recibido el Premio Océanos 2026 en la categoría de Educación, un reconocimiento que concede la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos a entidades y profesionales que destacan por su contribución al conocimiento, la conservación y el desarrollo sostenible de los océanos.

La directora del Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias, Carmen Déniz (c), junto el resto de premiados | Gobierno de Canarias

La directora del centro, Carmen Déniz, recogió el galardón el pasado domingo, 7 de junio, durante un acto celebrado en el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, en la víspera del Día Mundial de los Océanos. El instituto está adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

La formación, eje de la economía azul

Durante su intervención, Déniz defendió que “la formación es un eje estratégico del Ejecutivo canario en el desarrollo de la economía azul” y puso en valor la colaboración del centro con el sector profesional y otras instituciones. En este sentido, destacó que esta relación “siempre ha sido muy abierta” y ha permitido al instituto “sentirse muy cerca del ámbito marítimo-pesquero y de sus necesidades, aunque esté ubicado en una isla no capitalina”.

La directora también destacó el trabajo desarrollado por el actual equipo directivo y docente en materia de educación ambiental, una línea que el centro ha consolidado como parte transversal de su proyecto educativo. Según recordó, el instituto cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado, especialmente relevante por la naturaleza de sus enseñanzas y por la generación de residuos vinculados a la actividad marítima, como aguas oleosas, aguas de sentinas, aceites, baterías y otros materiales.

Déniz explicó que el objetivo consiste en implicar a toda la comunidad educativa en una gestión responsable de los residuos y en la protección del medio marino. Para ello, el centro dispone de un punto autorizado de recogida de residuos peligrosos, aplica procedimientos específicos para su tratamiento y cuenta con una profesional dedicada a la educación ambiental.

Además, la Escuela de Pesca de Lanzarote funciona actualmente con energía fotovoltaica, ha sustituido las máquinas de venta de bebidas por fuentes de agua para reducir los plásticos de un solo uso y ha impulsado la campaña de concienciación “Que no cunda el plástico”.

Reconocimiento a una trayectoria formativa

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, definió el premio como “un reconocimiento al compromiso, la trayectoria y la contribución del centro a la formación de generaciones de profesionales que desempeñan una labor fundamental para el desarrollo económico y social de Canarias”.

Asimismo, señaló que “este premio pone de relieve la importancia de seguir fortaleciendo una formación especializada y de calidad, capaz de afrontar los desafíos presentes y futuros de los sectores marítimo y pesquero desde el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad”.

En el acto también intervino el decano de la Facultad de Ciencias del Mar, Luis Cesáreo Cana Cascallar, quien destacó el valor estratégico de la formación marítimo-pesquera en Canarias. También subrayó que, en un territorio insular como el Archipiélago, “donde el mar constituye un elemento esencial de nuestra identidad, nuestra economía y nuestra conectividad, disponer de una formación marítima de calidad es una cuestión estratégica”.

El decano concluyó que “en definitiva, nos encontramos ante una institución que ha entendido que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en formar ciudadanos y profesionales comprometidos con el futuro de los océanos”.

Más de 75 años formando profesionales del mar

Inaugurado oficialmente en 1943, el Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias se ha consolidado como uno de los centros de referencia del Archipiélago en enseñanzas vinculadas al sector marítimo-pesquero.

Su oferta formativa incluye especialidades relacionadas con la navegación y pesca de litoral, el transporte marítimo, el mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, así como la seguridad y las emergencias en el mar.

La formación que imparte mantiene una estrecha vinculación con la realidad del Atlántico y del Archipiélago, con prácticas y contenidos adaptados al medio marino local. El centro capacita al alumnado en seguridad, salvamento y prevención de riesgos, contribuyendo a una actividad marítima más segura, profesionalizada y sostenible.

Además, el instituto destaca por preservar y difundir el conocimiento tradicional ligado al mar, integrándolo con la innovación, la tecnología y la formación en valores ambientales. Esta labor se complementa con una estrecha relación con empresas, cofradías y organismos públicos, lo que favorece la empleabilidad del alumnado y la transferencia de conocimiento al sector.

A lo largo de su trayectoria, el centro ha desempeñado un papel fundamental en la cualificación de profesionales de sectores estratégicos para Canarias, contribuyendo al relevo generacional y a la modernización de las actividades vinculadas al mar.

Su labor formativa impulsa también la incorporación de criterios de sostenibilidad y uso responsable de los recursos marinos, elementos clave para avanzar hacia un modelo de economía azul que combine competitividad, conservación del medio marino y creación de oportunidades de empleo en las Islas.