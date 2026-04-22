La homeopatía no solo no genera ninguna cura ni beneficio para la salud, sino que puede ser perjudicial porque en muchos casos sustituye a los tratamientos reales, lo que empeora el estado de las enfermedades

Un informe científico da la respuesta definitiva a las dudas sobre la homeopatía y es contundente: no funciona. Esta conclusión la ha elaborado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y lo ha hecho revisando investigaciones entre 2009 y 2026. Son 15 años de estudios y se han hecho 64 revisiones sistemáticas de literatura científica centradas en ensayos clínicos en humanos.

Imagen genérica de homeopatía

En el siglo XVIII un médico alemán definió la homeopatía como un método terapéutico. Se basa en preparados altamente diluidos que estimularían la respuesta propia del organismo. Pero en tres siglos no hay evidencia científica de su efectividad. «Es como diluir un sobre de azúcar en el Mediterráneo«, así define la ministra de Sanidad, Mónica García, estos preparados. Esta advertencia llega desde la Sanidad Pública porque no solo se trata de un gasto de dinero innecesario y de que juega con la esperanza de la recuperación, sino que entraña riesgos.

Las personas que compran estos productos, en muchas ocasiones, no acuden al médico y rechazan o retiran los tratamientos que sí podrían curarlos. Esto es un riesgo real para la ciudadanía, ya que se venden incluso en farmacias y su apariencia es la de un medicamento convencional (incluso llevan la palabra medicamento en muchos casos), lo que lleva aún a más confusión.

Instituciones como la Universidad de La Laguna llevan 20 años pronunciándose. «Hubo un tiempo en el que se celebraban congresos aquí en Canarias, con apoyo de instituciones públicas. Colegios profesionales del ámbito de la sanidad tenían secciones con homeopatía y las mal llamadas medicinas alternativas. No debía de financiarse ningún tipo de actividad que estuviera relacionada», explica Luis Javier Capote Pérez, codirector del Aula de Divulgación Científica de la ULL.

A pesar de todo esto, no está prohibida su venta. Se pueden seguir dispensando porque continúan siendo legales aunque el informe concluye que no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado.

Productos retirados e intoxicaciones

Sanidad ha retirado del mercado 1.032 productos tras finalizar un proceso de regularización, por lo que ya no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado. Los 976 que permanecen registrados han demostrado ser inocuos y tienen prohibido por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado.

La AEMPS señala que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser «naturales», se han notificado reacciones adversas graves como intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición.

España sigue así la tendencia que ha llevado a Francia y Reino Unido a eliminar la financiación de productos homeopáticos, un proceso que ya está en marcha en Alemania, mientras que Australia y Estados Unidos exigen que se advierta sobre su falta de base científica.