Real Madrid vs La Laguna Tenerife | Tercer partido cuartos de final playoff Liga Endesa 25-26

Real Madrid vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 6 de junio. Partido correspondiente al tercer partido de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Real Madrid se enfrentan este sábado 6 de junio, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Movistar Arena. Partido correspondiente al tercer partido de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa.

Real Madrid vs La Laguna Tenerife | Tercer partido cuartos de final playoff Liga Endesa

El equipo tinerfeño llegó a esta fase de la competición como 8º clasificado mientras que el conjunto madrileño terminó 1º en la liga nacional. El CB Canarias ganó el primer partido de la eliminatoria en el Movistar Arena, mientras que el Real Madrid ganó el segundo partido en el Pabellón Santiago Martín.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Real Madrid

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encontraba en octava posición. En cambio, el Real Madrid ocupaba la primera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Real Madrid

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado dos de ellos.

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