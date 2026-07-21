Chef ‘a cuatro manos’, cócteles de café y cocina rutilante en ‘Con Cúrcuma’

El magacín gastronómico de La Radio Canaria, miércoles 18:05 horas, hablará de chef invitados este verano a cocinar en hoteles y restaurantes de las Islas, también de vinos y cócteles de café para acompañar el estío

‘Con Cúrcuma‘, el magacín gastronómico de La Radio Canaria emitirá en su entrega de este miércoles a las 18:05 horas, y en redifusión el domingo a las 12:05 horas, referencias de chef invitados a cocinar este verano en hoteles y restaurantes del Archipiélago. «Cada vez son más los restaurantes y hoteles que se suman a esta iniciativa, lo cual demuestra que es un reclamo fantástico que despierta curiosidad entre la clientela y aporta un plus de calidad al establecimiento», señala Francisco Belín, director y conductor del programa.

La primera invitada será Natalia Bravo de Laguna, responsable de Calidad del grupo que integra el restaurante ‘Kentia’, en Puerto del Carmen, (Lanzarote), ubicado en el hotel ‘La Isla y el Mar’, para hablar sobre las jornadas gastronómicas que organiza con prestigiosos chefs.

Natalia Bravo de Laguna junto al chef Germán Blanco, (a su izquieda), y Francisco Belín, (a su derecha), director y conductor de ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria

‘A cuatro manos‘

El chef titular Henry Matamoros organiza cada mes una jornada de cocina «a cuatro manos» en la que él mismo participa. El pasado junio estuvo acompañado a los fogones por el chef Germán Blanco ahora será el turno del chef Pedro Nel Restrepo, de ‘Etéreo’, Santa Cruz de Tenerife, el próximo 31 de julio.

Para arrancar jornada

El chef Manuel Berriel, ‘Esencias’, Santa Úrsula, (Tenerife), detallará todo lo que implican los cuidados desayunos del establecimiento en el que la materia prima, las manos del equipo y el impecable servicio de sala se conjugan para conseguir espléndidas combinaciones en la denominada «comida más importante del día».

Cristo Corona, bartender y coctelero

Cóctel con café

Como suele ser frecuente, después de un buen almuerzo suele acompañar un buen café. El bartender y coctelero Cristo Corona explicará en ‘Con Cúrcuma’ su experiencia con la microtostaduría de café artesano JR Roasters, (Tenerife), «y será todo un hallazgo porque estará acompañado del especialista cafetero Jhon Fernando Ardila el amplio mundo de esta bebida y sus apasionantes posibilidades y matices, y nos sorprenderá con la creación de especialidades veraniegas y cócteles espectaculares con el café como protagonista», añade Belín.

Aridani Alonso, al frente del sutil concepto culinario de ‘Casa Romántica’ (Agaete, Gran Canaria), repasará para ‘Con Cúrcuma’ las bonanzas de un restaurante que llama la atención en el sector por ofrecer en el último lustro una cocina rutilante en relación con el territorio y que ahora, cuando cumple cinco años desde su apertura, presenta un menú degustación que aglutina los platos de su carta que se han convertido en emblemas del Restaurante.

Aridane Alonso, chef del restaurante ‘Casa Romántica’, Agaete, Gran Canaria

Sergio Lojendio, periodista, escritor y analista del programa gastronómico de La Radio Canaria, se centrará en gustosas variedades ‘bajo cero’, mientras que la cocinera Diana Marcelino hablará de sus próximos proyectos tras finalizar etapa en ‘El Secreto de Chimiche’, Tenerife.

‘Con Cúrcuma’ se hizo eco en su anterior entrega de la inclusión del restaurante ‘El Pellizco’, en Costa Calma, (Fuerteventura), en la prestigiosa Guía Michelín. Su jefe de cocina, Rigoberto Almeida, será ahora quien comente en el programa su satisfacción y qué supone haber sido recomendado en la Guía Michelín que devuelve la isla majorera a la Guía Roja francesa tras 10 años de ausencia. El chef cubano-canario ha conseguido entrar en esta referencia después de cumplirse solo cuatro meses desde que presentó sus dos menú degustación, como son ‘La Guantanamera’ y ‘La Majorera’.

Cómo aprovechar el potencial de los vinos en pleno verano quedará resuelto por la experta y técnico de la DO Abona Trini Fumero quien insiste en que «disfrutar de la experiencia consumiendo las elaboraciones vitícolas exige moderación».

Víctor Planas, chef ‘sushiman’ del restaurante Kensei, Tenerife

Cocinar en Islandia

En la sección ‘Entrevista Vintage’, la conversación rescatada de la memoria del programa será la de Víctor Planas, ‘Sushiman de Kensei’, (Tenerife), un chef ‘sushiman’ que recupera técnicas japonesas ancestrales y casi olvidadas. Planas recordará su experiencia cocinando en Islandia.

‘Con Cúrcuma’ sigue su ruta por los establecimientos, eventos y agendas gastronómicas del Archipiélago.