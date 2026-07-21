El artista convoca a los ciudadanos este fin de semana en el barrio de Vegueta y pintará a los participantes con los colores del colectivo LGTBIQ+

El fotógrafo Spencer Tunick realiza un retrato multitudinario sobre diversidad este próximo fin de semana. El creador cita a los ciudadanos en el barrio de Vegueta, ubicado en Gran Canaria. Este proyecto artístico rinde un sentido homenaje al colectivo LGTBIQ+ durante la madrugada del domingo.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Spencer Tunick ya está en la isla de Gran Canaria para su próximo trabajo. El artista visual busca crear una obra multitudinaria muy especial. Las personas interesadas todavía pueden confirmar su asistencia y participar activamente.

El proceso artístico

El creador convoca a los voluntarios mediante la página web Gran Spectrum. Además, el autor tiene un plan claro para los asistentes en esta sesión fotográfica. Tunick pintará los cuerpos con los colores de la bandera de la diversidad. Así, el artista rinde un gran homenaje al colectivo LGTBIQ+.

En consecuencia, se tomará las imágenes en distintas localizaciones del conocido barrio de Vegueta. El fotógrafo capturará este momento entre la madrugada y el amanecer del domingo. De esta forma, la luz de la mañana bañará a los participantes.

Expectativas e impacto internacional

Por otro lado, el propio Spencer Tunick expresa una gran ilusión por esta iniciativa. El creador espera que los ciudadanos canarios acudan y participen activamente. Él define esta particular experiencia como algo salvaje y también muy loco.

No obstante, el artista busca trascender verdaderamente con su nuevo trabajo visual. Tunick quiere conseguir un resultado permanente, sustancial y estéticamente muy bonito. En resumen, el fotógrafo estadounidense considera este proyecto como un auténtico sueño.

Finalmente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apoya rotundamente la iniciativa. Morales afirma que esta creación proyecta la isla al mundo entero hasta alcanzar un nivel internacional. Además, el político destaca los valores intrínsecos de igualdad, justicia social y dignidad humana.