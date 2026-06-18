Durante todo el fin de semana le municipio de Gáldar acoge los actos del Gáldar Pride 2026, unos días para la igualdad, el respeto, la tolerancia y lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+

Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2025. Imagen cedida Ayuntamiento de Gáldar

Gáldar se viste de orgullo, fiesta y reivindicación este fin de semana con la celebración de los actos principales del Gáldar Pride 2026, el carnaval de Verano de Gáldar que convierte al municipio por unos días en epicentro de la igualdad, el respeto, la tolerancia y la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Gala Queen of Queens el viernes

La cita cultural y reivindicativa celebra su primera noche grande el viernes 19 de junio con la Gala Queen of Queens del Gáldar Pride 2026 en el Recinto Cultural La Quinta a partir de las 21:00h. Presentada por Inés Hernand y Samantha Ballantines, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Ptazeta, Dj Pepino Marino, Grimassira Maeva y la transformista La Caudilla además del espectáculo de los drags concursantes que luchan por la corona en un divertido formato con la participación del público.

Tras la Gala Queen of Queens 2026, precedida de la Glitter Party con taller de maquillaje, llega una de las grandes novedades de la edición, la Noche Pride con “Furor, furor. The Show” presentado por Alonso Caparrós. La cita propone una versión del mítico concurso televisivo con dos equipos, pruebas musicales y concursantes VIP. Será en el escenario de La Quinta a partir de las 23:30h.

Gala Queen of Queens 2025. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Gáldar

El sábado, la Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2026

El sábado 20 de junio a las 12:00h llega a la Plaza de Santiago la divertida Carrera de Tacones, en la que los participantes deberán superar todo tipo de obstáculos sin dar un paso en falso sobre sus zapatos de tacón.

Ya por la tarde a partir de las 17.00h, una de las citas más multitudinarias, la Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2026, desde el Paseo de los Guanartemes hasta el Recinto Cultural La Quinta, donde a todos los asistentes les espera el Gran Mogollón del Gáldar Pride 2026, con las actuaciones de DJ Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres, cartel de lujo para uno de los programas más atractivos en la historia del Gáldar Pride.

Gáldar Pride de Día el domingo

Música y ganas de bailar a plena luz del día, el domingo 21 de junio tendrá lugar el Gáldar Pride de Día en el Recinto Cultural La Quinta a partir de las 14:30h con las actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show además de la participación de DJ Ulises Acosta. De nuevo artistas de primer nivel para una jornada de fiesta bajo el sol.

Fin de fiesta por todo lo alto con la gala de los Premios Arkoiris de la mano de los presentadores Roberto Herrera y Paula Vázquez que volverán a hacer gala de su humor y complicidad sobre el escenario del Centro Cultural Guaires. La gala, que reconoce a profesionales, empresas y colectivos de todos los ámbitos por su labor divulgación y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Canarias arrancará a las 20:00h.

El programa se completa con una exposición fotográfica sobre Gáldar Pride que ya se exhibe en la Plaza de Santiago. 22 instantáneas de personas que han formado parte de las cuatro ediciones del Gáldar Pride relacionadas con el mundo de la cultura, la comunicación y la defensa del colectivo LGTBIQ+. Todos los eventos se celebran con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Refuerzo en el transporte público

Con motivo del Gáldar Pride 2026 el Ayuntamiento de Gáldar ha reforzado las Líneas 105 y 401 de Global que unen el casco con Las Palmas de Gran Canaria y con Sardina del Norte durante todo el fin de semana.

En concreto, la Línea 105 en su recorrido desde Las Palmas de Gran Canaria a Gáldar contará con conexiones extraordinarias el viernes 19 de junio a las 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00, a las 21:20, 21:40, 22:20, 22:40 y 23:30 y ya de madrugada a las 1:00 y a las 2:00.

Para facilitar la vuelta a la capital grancanaria, a las conexiones habituales de la Línea 105 que operan cada hora durante toda la noche se añaden los refuerzos de las 23:30, 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15, 3:30, 4:00, 4:30, 4:55 y 5:15.

El sábado 20 de junio, la Línea 105 entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar contará con las siguientes conexiones extra: 16.00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00, también a las 21:30 y 22:30 y ya de madrugada a las 1:00 y a las 2:00.

En su recorrido desde Gáldar a Las Palmas de Gran Canaria a los horarios habituales se une además la salida a las 23:30 y ya de madrugada a las 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15, 3:30, 4:00 4:30, 4:55 y 5.15.

Ese día también habrá intensificaciones en la Línea 401 que une Gáldar con Sardina del Norte. En su trayecto desde Sardina al casco de Gáldar contará con las conexiones de refuerzo de las 16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 22.30, 23:00, 1:00, 1:50 y 2:55. Para la vuelta, de Gáldar a Sardina del Norte, habrá conexiones extraordinarias a las 16.00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00, 22:30, 00:30, 1:30, 2:30 y 3:15.