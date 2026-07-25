Desde las Casas Consistoriales de Gáldar al Templo de Santiago de Los Caballeros llegó la Procesión Cívica con el traslado del Pendón Real Bajo Mazas

Las Fiestas Mayores de Santiago de los Caballeros en Gáldar (Gran Canaria) celebran cada mes de julio al santo patrón de la ciudad. Sus actos principales incluyen la tradicional Bajada de la Rama, la Romería-Ofrenda y el día grande el 25 de julio.

Informa. RTVC.

Así es que, este sábado 25 de julio el municipio grancanario celebra su día grande, que comenzó desde muy temprano con la Diana Floreada por las calles de la ciudad y la participación de la Banda Guiniguada. Ya a las 08.00 horas tuvo lugar la Misa de Peregrinos en el Santuario Diocesano del Apóstol Santiago.

Imagen cedida Ayuntamiento de Gáldar.

Santiago de Gáldar

Ya a media mañana de este sábado y desde las Casas Consistoriales al Templo de Santiago de Los Caballeros llegó la Procesión Cívica con el traslado del Pendón Real Bajo Mazas.

Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar se han presentado este año con una imagen profundamente vinculada al camino que la ciudad ya ha comenzado a recorrer hacia el Año Santo Jacobeo 2027, donde se reflejará un momento histórico y simbólico para Gáldar, que volverá a convertirse en uno de los grandes referentes jacobeos del Atlántico.

Actos durante la tarde

• 18:00 h. Santuario Diocesano del Apóstol Santiago. Eucaristía.

• 19:00 h. Alrededores de la Plaza de Santiago. Gran Batalla de Flores.

• 21:00 h. Recinto Cultural La Quinta. Concierto de Merche.

• 22:30 h. Plaza de Santiago. Verbena por las orquestas Panamaribe y Star Music.