Desde Greenpeace se ha elaborado un informe, en el que se ha alertado de que la previsión es que el mar suba casi un metro

Un informe de Greenpeace ha alertado de que unos 150 kilómetros del litoral canario se encuentra en peligro por la virulencia de los fenómenos costeros.

Informa. RTVC.

Se trata de puntos como el de Bajamar, en La Laguna, donde el mar entra cada vez con más fuerza, acabando así con parte de su costa. No obstante, también existen similares puntos al mencionado distribuidos por las islas.

Imagen de Bajamar. Archivo RTVC.

Litoral canario

Por tanto, desde Greenpeace se ha elaborado un informe, en el que se ha alertado de que la previsión es que el mar suba casi un metro de aquí a final de siglo. Por tanto, un hecho que pondría en peligro a unos 150 kilómetros de litoral canario.

De hecho, vecinos de muchas de estas zonas afectadas han indicado a Televisión Canaria que ya han observado como debido al cambio climático, las mareas han ido cambiando a lo largo de los años. En concreto, han afirmado que cada vez son más largas y más fuertes.

Temporales y borrascas

Según Greenpeace, «el azote de los temporales, como la borrasca Therese, que causó daños por ocho millones de euros y destrozó las piscinas naturales de La Laguna, ha desnudado la fragilidad de este litoral artificializado. Las lluvias provocaron vertidos masivos de aguas fecales en el sur de Tenerife y generaron áreas de hipoxia que asfixian los bancos de rodolitos».