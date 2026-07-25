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Un hombre, en estado grave, tras ser rescatado del mar en Las Canteras

RTVC / Europa PRESS
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Personal del SUC asistió y estabilizó al hombre, antes de evacuarlo al Hospital Universitario Insular

Un hombre de 57 años se encuentra en estado grave al ser rescatado del mar con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen cedida Ccecoes.

Los hechos han sucedido a las 10.22 horas. En ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un hombre ya fuera del agua, pero con síntomas de ahogamiento.

Cruz Roja y Policía Local

Por tanto, personal del SUC asistió y estabilizó al hombre que se encontraba en estado grave. Todo ello, antes de evacuarlo al Hospital Universitario Insular mientras que efectivos de Cruz Roja y Policía Local colaboraron en el dispositivo.

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