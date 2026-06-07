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La Aldea de San Nicolás alza la voz contra una granja marina

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Unas 700 personas participan en una protesta convocada por Greenpeace y colectivos locales en contra de la granja marina

Unas 700 personas se manifestaron este domingo en La Aldea de San Nicolás para rechazar el proyecto de instalación de una granja marina frente a la costa del municipio.

La movilización fue convocada por Greenpeace y la Plataforma por un Litoral Limpio.

Los participantes denunciaron el posible impacto ambiental de las 24 jaulas previstas para la cría de lubina y alertaron de sus efectos sobre la biodiversidad marina, la calidad de las aguas y la pesca artesanal de la zona.

La Aldea de San Nicolás alza la voz contra una granja marina
La Aldea de San Nicolás alza la voz contra una granja marina. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás

Defensa del litoral aldeano

Durante la protesta se leyó un manifiesto en defensa del litoral aldeano y contra lo que consideran un modelo de desarrollo perjudicial para el entorno.

Los colectivos convocantes avanzan que seguirán movilizándose para exigir la paralización del proyecto.

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