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‘Siempre nos quedará París’ reflexiona sobre el arte de hacer las paces con la incertidumbre

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El programa de La Radio Canaria ahonda en la figura del ‘guerrero pacífico’ y la necesidad de afrontar las dificultades de la vida desde la calma y la conciencia este lunes, a las 22:00 horas

‘Siempre nos quedará París‘ dedica una nueva entrega a reflexionar sobre una de las grandes dificultades del ser humano: aprender a convivir con la incertidumbre. El espacio analiza hoy lunes 20 de julio, de 22:00 a 24:00 horas, cómo la resistencia a aceptar aquello que no podemos controlar puede convertirse en una fuente de sufrimiento y plantea la necesidad de desarrollar una actitud más serena ante los cambios de la vida.

Bajo el título “El guerrero pacífico: el arte de hacer las paces con la incertidumbre”, el programa aborda la idea de que la verdadera batalla no se libra contra los demás, sino contra nuestros propios miedos y expectativas. «Quizá uno de los mayores secretos de la vida consiste en comprender que vivir no significa encontrar un lugar donde todo permanezca igual, sino aprender a caminar mientras todo cambia. Porque la única constante de la existencia es el cambio. Nada permanece. Ni la alegría, el dolor, éxito y fracaso. Todo pasa», señala la directora y presentadora del programa de La Radio Canaria, Rosa Vidal.

La entrega invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente, distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que escapa a nuestro control, y afrontar las dificultades como oportunidades de aprendizaje y transformación. «Sin embargo, cuando la vida nos obliga a cruzar una frontera inesperada -una pérdida, una enfermedad, una separación, una decepción o un fracaso-solemos interpretarlo como un castigo, cuando quizá sea una invitación. Cada dificultad es una puerta. Cada crisis es un rito de paso. La vida no nos rompe para destruirnos; muchas veces nos rompe para transformarnos», añade Rosa Vidal.

La importancia de vivir cada instante con conciencia

El programa cuenta con Francesc Miralles y Héctor García como invitados para reflexionar sobre la importancia de vivir cada instante con conciencia y afrontar la incertidumbre desde una mirada más serena, a través de referencias del psiquiatra Viktor Frankl, la filosofía del Ichigo-Ichie y las enseñanzas de Dan Millman.

En este sentido, Viktor Frankl plantea que «entre el estímulo y la respuesta existe un espacio donde reside nuestra libertad para elegir. Ese espacio es el presente, el único momento en el que podemos actuar realmente»; la filosofía japonesa del Ichigo-Ichie es una expresión japonesa que significa una vez, una oportunidad, cada instante ocurre una sola vez; mientras, Dan Millman recuerda que todo tiene un propósito, que vivir diciendo «seré feliz cuando…» es una trampa y que incluso cuando conseguimos lo que deseamos seguimos sufriendo si no cambiamos por dentro.

«Convertirse en un guerrero pacífico no significa resignarse -explica Rosa Vidal; significa aprender a distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que nunca podremos controlar. Por lo tanto, «podemos decidir cómo hablamos, cómo amamos, cómo respondemos, cómo perdonamos y cómo afrontamos las pérdidas».

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