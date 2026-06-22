Lunes a las 22:00 horas

‘Siempre nos quedará París’ se emite cada lunes a las 22:00 horas. Presentado por la periodista Rosa Vidal, presume por su temática «blanca» basada en la inteligencia emocional. Se trata de un programa atemporal, que se salta los temas de actualidad para llegar directamente al corazón de los oyentes con asuntos relacionados con la inteligencia emocional; el amor, el desamor, las relaciones humanas, el sexo, la psicología o las experiencias de superación personal serán compartidas en un espacio que invita a la reflexión y al crecimiento personal.

Junto a un amplio y experto equipo de colaboradores compuesto por diferentes profesionales del periodismo, de la psicología, la medicina, la neurociencia o las redes sociales, entre otros, asistirá a cada entrega del programa un variado grupo de invitados eventuales que adentran al oyente en sus más recónditas e interesantes vidas. Ellos, y sus historias, serán protagonistas de ‘Siempre nos quedará París’. Además, la compañía permanente de una sensual y sugerente selección musical, será otro de los especiales ingredientes del espacio radiofónico.