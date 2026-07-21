Las autoridades investigan las trágicas muertes de tres mujeres en Málaga, Toledo y Alicante

El Gobierno de España condena tres presuntos crímenes machistas ocurridos durante las últimas 24 horas. Las fuerzas policiales investigan actualmente estas trágicas muertes en las provincias de Málaga, Toledo y Alicante. De confirmarse, sumarían 33 víctimas mortales durante este año.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los agentes policiales analizan primero el caso de una mujer de 56 años de edad en el municipio alicantino de Almoradí. Por otro lado, en la localidad de Benahavís, en Málaga, una mujer presentaba un corte situado en su cuello. Los investigadores trabajan arduamente para esclarecer todos los detalles de esta segunda muerte.

Asimismo, un tercer crimen involucró presuntamente el uso de un arma blanca. Los agentes policiales arrestaron a la pareja sentimental de la víctima de inmediato. La policía detuvo al hombre de 48 años en la población de Alameda de la Sagra.

Alarmante aumento de las estadísticas

Si los investigadores confirman la naturaleza machista de estos tres crímenes, las estadísticas oficiales crecerán. Las bases de datos registrarán a 33 mujeres asesinadas en lo que va de año. Esta cifra demuestra claramente la persistencia de este gravísimo problema social actual.

Consecuentemente, el número histórico de víctimas mortales también sufrirá un triste y preocupante aumento. Los registros oficiales gubernamentales contabilizarían un total de 1.373 mujeres muertas por esta causa desde el año 2003.

Finalmente, Elena Sainz, portavoz del Gobierno, pidió a toda la ciudadanía no normalizar jamás esta dura realidad. La portavoz gubernamental reiteró que nadie debe aceptar esta violencia cotidiana. Por ello, el Ejecutivo exige mantener siempre una lucha constante contra estas situaciones.