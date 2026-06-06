Nico Paz se ha convertido en una de las grandes irrupciones del fútbol internacional tras su explosión en la Serie A italiana y su consolidación en la selección argentina de cara al Mundial de 2026

Nico Paz, el tinerfeño que conquista Argentina / Instagram Nico Paz

Pocos futbolistas representan mejor el valor del talento sin fronteras que Nico Paz. Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 8 de septiembre de 2004, el mediapunta ha pasado en apenas unos años de ser una de las promesas más destacadas de la cantera del Real Madrid a convertirse en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo y en una de las apuestas de futuro de la selección argentina.

Formado en sus primeros años entre el CD Tenerife y el fútbol base español, el jugador llamó pronto la atención del Real Madrid, que incorporó a la joven perla a La Fábrica para completar su formación deportiva.

El centrocampista del Como será el primer futbolista de la Albiceleste en disputar un Mundial sin haber jugado nunca en un club argentino ni haberse formado en su fútbol base.

Una herencia futbolística con raíces argentinas

El vínculo de Nico Paz con Argentina va mucho más allá de lo deportivo. Hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz, internacional con la Albiceleste y participante en el Mundial de Francia 1998, el joven centrocampista creció entre dos culturas futbolísticas que han marcado su personalidad.

Aunque nació en España y podía elegir entre representar a la selección española o a la argentina, finalmente optó por vestir la camiseta albiceleste, una decisión influenciada por sus raíces familiares y por la estrecha relación que siempre mantuvo con el país sudamericano.

Nico Paz con su familia cuando jugaba en el Tenerife

La elección terminó siendo acertada. En poco tiempo logró ganarse la confianza de Lionel Scaloni y comenzó a hacerse un hueco dentro de una generación llamada a liderar el futuro del combinado campeón del mundo.

El salto definitivo en Italia

La temporada en el Como italiano supuso el punto de inflexión definitivo en su carrera. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, Nico Paz encontró el escenario ideal para desplegar todas sus cualidades: visión de juego, capacidad de asociación, llegada al área y una personalidad impropia de su edad.

Su rendimiento en la Serie A le permitió convertirse en uno de los futbolistas jóvenes más destacados del campeonato italiano, despertando el interés de varios grandes clubes europeos y aumentando exponencialmente su valor de mercado.

Las actuaciones del tinerfeño no solo le consolidaron como una de las referencias ofensivas de su equipo, sino que también reforzaron la idea de que el Real Madrid mantiene entre sus manos a uno de los talentos con mayor proyección del fútbol mundial.

Un Mundial para hacer historia

La progresión de Nico Paz ha llegado a su máxima dimensión con la selección argentina. A las puertas del Mundial de 2026, el futbolista aparece señalado por numerosos analistas internacionales como una de las grandes figuras emergentes del torneo.

Su presencia en la convocatoria argentina confirma la confianza depositada por el cuerpo técnico en un jugador que combina creatividad, técnica y madurez competitiva. Con apenas 21 años, comparte protagonismo con otras jóvenes estrellas llamadas a marcar una nueva época en el fútbol internacional.

La prensa deportiva internacional ya le sitúa entre los nombres propios de una generación que pretende desafiar el orden establecido y tomar el relevo de las grandes figuras que dominaron la última década.

Orgullo para Tenerife

Nico Paz nunca ha ocultado sus vínculos con la tierra que le vio nacer. Su historia representa el recorrido de un futbolista que salió de Canarias para abrirse camino entre la élite, manteniendo intacta la conexión con sus orígenes.

Hoy, convertido en internacional argentino y en una de las grandes promesas del fútbol mundial, el tinerfeño afronta el reto más importante de su carrera: demostrar en un Mundial que el futuro también le pertenece.