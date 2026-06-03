El sindicato médico rechaza el Estatuto Marco y prevén nuevas jornadas de huelga entre el 15 y 19 de junio

En Canarias, el sindicato médico dejará de realizar horas extras por la tarde dentro del programa especial para reducir las listas de espera

Declaraciones: Cristina Escot, portavoz de Sindicato Médico de Canarias (CESM)

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha expresado su firme rechazo a la decisión del Ministerio de Sanidad de elevar este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del Estatuto Marco sin incorporar las modificaciones que el colectivo médico considera fundamentales. La organización sindical califica esta actuación como una “auténtica irresponsabilidad” y advierte de que mantiene abierto el conflicto con los profesionales sanitarios.

El sindicato médico de Canarias ha anunciado además que a partir de la semana que viene dejarán de hacer horas extra durante las tardes, dentro del programa especial para reducir las listas de espera.

Los médicos volverán a la huelga entre el 15 y 19 de junio. Imagen de recurso Europa Press

Según ha señalado CESM, el texto legislativo sigue sin atender reivindicaciones que consideran esenciales para garantizar unas condiciones laborales justas para los médicos. Entre ellas, destaca la ausencia de un reconocimiento específico que permita al colectivo contar con interlocución y representación propia en la negociación de sus condiciones laborales. El sindicato denuncia que este derecho queda supeditado a la representatividad de organizaciones donde la presencia de médicos es “prácticamente testimonial”.

Clasificación profesional y jornada laboral

Otro de los puntos que genera mayor rechazo es la clasificación profesional planteada en el anteproyecto. La Confederación considera inaceptable que los médicos, que acumulan al menos 11 años de formación obligatoria y asumen el máximo nivel de responsabilidad en el proceso asistencial, sean equiparados profesionalmente a otros colectivos con menores exigencias formativas. A juicio de CESM, la clasificación profesional debe reflejar adecuadamente tanto la formación requerida como el grado de responsabilidad desempeñado.

La organización también critica que la futura norma mantenga condiciones laborales que considera discriminatorias respecto a otros profesionales sanitarios. En este sentido, denuncia que únicamente a los médicos se les puede exigir superar la jornada ordinaria de 35 horas semanales, amparándose en las denominadas “necesidades del servicio”. Según el sindicato, esta situación permite la existencia de agendas asistenciales excesivas y jornadas laborales que pueden alcanzar entre 70 y 90 horas semanales.

La Confederación insiste en que la falta de mejoras laborales está contribuyendo a la pérdida progresiva de médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El sindicato sostiene que cada vez son menos los especialistas que, tras finalizar su formación sanitaria especializada, optan por continuar desarrollando su carrera en la sanidad pública.

Por ello, CESM reclama al Ministerio que reconsidere su posición y atienda las demandas del colectivo. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto, con una nueva convocatoria de huelga prevista entre el 15 y el 19 de junio y con un número creciente de médicos que han decidido suspender toda actividad extraordinaria y voluntaria como medida de protesta.