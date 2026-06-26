El Gobierno canario garantiza atención médica especial a su comunidad en Venezuela

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Este servicio será un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes
El Gobierno de Canarias ha informado este viernes que, debido a los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela, mantendrá un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes.
Este servicio estará disponible en todo el país este viernes, sábado y domingo y se ofrecerán diversas especialidades médicas para casos de urgencias para quienes lo requieran. A continuación, te explicamos en detalle las entidades y fundaciones que ofrecerán este servicio.
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Zona Distrito Capital
Caracas
FECAN
- Dr. Luis Acosta. Acosta. Telf. 0424-126.88.11. Anexo Clinica CEMO. Av. Arturo Michelena entre calles Hahn y Planas. (Detras del Gamma Express). Urb Santa Monica.
Hogar Canario de Venezuela. Horario del Club
- Dra. Marietta Realares ( Cirugía General)
- Dra. Laura Rosales (Pediatría)
- Dra. Valeria Gamboa (Medicina General)
- Dra. Elsi Jerez (Pediatría)
- Dra. Andrea Gónzalez (Medicina General)
Amigos del Garoé
- Dra. Ivana Cruz (Médico General) Horario de atención 8am a 3pm
Zona Centro Occidental de Venezuela
Cagua. Estado Aragua
Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves
- Dr. Leonardo Cabrera (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm
Valencia. Estado Carabobo
Hogar Hispano de Valencia.
- Dra. Tucci (Medicina Interna). Horario 8am a 3pm
San Felipe. Estado Yaracuy
Centro Hispano de Yaracuy.
- Dra. Luz Pastora Rosas Avila (Medicina Ocupacional y General). Horario de atención 8am a 3pm
Barquisimeto. Estado Lara
Hogar Canario Larense. Horario de atención de 8am a 3pm
- Dra. Carmen Figueredo. (Fisiatra).
- Dr. Jesus Garrido. (Traumatólogo).
- Dra. Romilit Salcedo (Medicina Interna)
- Dra. Laura Crespo (Traumatólogo)
- Dra. Liesneth Melendez (Ginecobstetra)
- Dra. Blanquima Mendez (Medicina Interna)
Zona Andina de Venezuela
Mérida. Estado Mérida
Fundación Canaria de Mérida. FUNCAMER
- Dr. Jalet Javid (Médico)
- Dra. María Manuela Vergara (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm
Zona Los Llanos de Venezuela
Altagracia de Orituco. Estado Guárico
Casa Canaria de Altagracia de Orituco
- Dra. Leny Tochón (Médico Cirujano). Horario de atención 8am a 3pm.
Zona Oriental de Venezuela
El Tigre. Estado Anzoátegui
Centro Cultural Español Cervantes
- Dr. Jalet Javid (Médico)