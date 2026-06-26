El Gobierno canario garantiza atención médica especial a su comunidad en Venezuela

Este servicio será un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes

El Gobierno de Canarias ha informado este viernes que, debido a los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela, mantendrá un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Este servicio estará disponible en todo el país este viernes, sábado y domingo y se ofrecerán diversas especialidades médicas para casos de urgencias para quienes lo requieran. A continuación, te explicamos en detalle las entidades y fundaciones que ofrecerán este servicio.

Zona Distrito Capital

Caracas

FECAN

Dr. Luis Acosta. Acosta. Telf. 0424-126.88.11. Anexo Clinica CEMO. Av. Arturo Michelena entre calles Hahn y Planas. (Detras del Gamma Express). Urb Santa Monica.



Hogar Canario de Venezuela. Horario del Club

Dra. Marietta Realares ( Cirugía General)

Dra. Laura Rosales (Pediatría)

Dra. Valeria Gamboa (Medicina General)

Dra. Elsi Jerez (Pediatría)

Dra. Andrea Gónzalez (Medicina General)

Amigos del Garoé

Dra. Ivana Cruz (Médico General) Horario de atención 8am a 3pm

Zona Centro Occidental de Venezuela

Cagua. Estado Aragua

Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves

Dr. Leonardo Cabrera (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm

Valencia. Estado Carabobo

Hogar Hispano de Valencia.

Dra. Tucci (Medicina Interna). Horario 8am a 3pm

San Felipe. Estado Yaracuy

Centro Hispano de Yaracuy.

Dra. Luz Pastora Rosas Avila (Medicina Ocupacional y General). Horario de atención 8am a 3pm

Barquisimeto. Estado Lara

Hogar Canario Larense. Horario de atención de 8am a 3pm

Dra. Carmen Figueredo. (Fisiatra).

Dr. Jesus Garrido. (Traumatólogo).

Dra. Romilit Salcedo (Medicina Interna)

Dra. Laura Crespo (Traumatólogo)

Dra. Liesneth Melendez (Ginecobstetra)

Dra. Blanquima Mendez (Medicina Interna)

Zona Andina de Venezuela

Mérida. Estado Mérida

Fundación Canaria de Mérida. FUNCAMER

Dr. Jalet Javid (Médico)

Dra. María Manuela Vergara (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm

Zona Los Llanos de Venezuela

Altagracia de Orituco. Estado Guárico

Casa Canaria de Altagracia de Orituco

Dra. Leny Tochón (Médico Cirujano). Horario de atención 8am a 3pm.

Zona Oriental de Venezuela

El Tigre. Estado Anzoátegui

Centro Cultural Español Cervantes