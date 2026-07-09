Las autonomías reclaman más consenso, una evaluación técnica del impacto de la reforma y una memoria económica antes de aprobar del estatuto marco

Las comunidades autónomas piden a Sanidad retomar la negociación del estatuto marco. EFE

Todas las comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Sanidad que reinicie la negociación del anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud al considerar que su tramitación se ha desarrollado sin el consenso ni la cooperación institucional necesarios.

La petición se recoge en un decálogo conjunto, leído este jueves por la directora de Personas y Talento de Osakidetza, Josune Retegi, durante la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio.

Las autonomías defienden la necesidad de actualizar el estatuto vigente desde 2003, pero consideran que una reforma de esta magnitud debe contar con un mayor respaldo institucional y profesional.

Devolución del documento al grupo de trabajo

Además, critican la escasa participación de los órganos de coordinación interadministrativa y denuncian que las últimas modificaciones del texto no han ido acompañadas de una evaluación técnica suficiente sobre su impacto en la organización de los servicios sanitarios.

Entre sus demandas, las comunidades solicitan devolver el documento al grupo de trabajo creado en 2023 para culminar la revisión de la norma, elaborar una memoria económica rigurosa y garantizar una financiación adecuada para su aplicación.

Asimismo, apelan al principio de lealtad institucional y muestran su disposición a colaborar para alcanzar un texto consensuado que combine la ampliación de derechos laborales con la sostenibilidad del sistema sanitario.