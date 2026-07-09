La ministra participa en el homenaje al científico Emilio Cuevas, cuyo nombre pasa a identificar el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió este jueves el papel de la ciencia frente al negacionismo y la desinformación durante el acto de homenaje al físico Emilio Cuevas, celebrado en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife.

Además, en su intervención, aseguró que la respuesta a los ataques contra la comunidad científica debe ser “más ciencia, más rigor y más Izaña”, en referencia al centro, que desde ahora llevará el nombre del investigador.

Aagesen destacó la trayectoria de Emilio Cuevas y su contribución a convertir el observatorio de Izaña en una referencia internacional en investigación atmosférica y cambio climático.

Aagesen reivindica “más ciencia, más rigor y más Izaña” frente al negacionismo. EFE

Homenaje a Emilio Cuevas

Además, la ministra puso en valor su trabajo en el estudio del ozono y recordó su participación en iniciativas internacionales que dieron lugar al Protocolo de Montreal, al tiempo que subrayó el legado científico y humano que deja el investigador.

Durante el acto, la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Alicia López, afirmó que los registros obtenidos en Izaña demuestran “sin lugar a dudas” el origen antropogénico del cambio climático y destacó la relevancia mundial del centro.

Además, la familia de Emilio Cuevas también participó en el homenaje, recordando su compromiso con la investigación y su papel pionero en el estudio del cambio climático.