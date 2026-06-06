CL Tamanca – CL Victoria | Torneo-Disa Gobierno de Canarias

El CL Tamanca recibe al CL Victoria en el Terrero Pabellón municipal de El Paso, en el duelo por el pase a la fase eliminatoria del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera categoría

Desde La Palma el duelo directo por los cuartos de final entre el CL Tamanca de Las Manchas y el CL Victoria de Acentejo (Tenerife). El equipo que resulte ganador de este enfrentamiento, pasará a la fase eliminatoria de la mejor competición regional de nuestra lucha canaria.

Este sábado 6 de junio estaremos en DIRECTO (a partir de las 19:40 horas)en la plataforma CANARIAS-PLAY, en el canal de Deportes de TVC en YouTube y por la web de rtvc.es. El domingo 7 de junio por la tarde (17:55 horas) se podrá ver en el canal TDT de TVC.

Desde el terrero del Pabellón municipal de El Paso, el escenario del encuentro más esperado de la temporada en la que se pone en juego el pase directo a los cuartos de final entre estos 2 equipos dentro del Grupo B. Al equipo manchero le vale con un empate mientras que la escuadra tinerfeña está obligada a ganar para pasar a la siguiente ronda.

El Tamanca estará apuntalado por Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña. El puntal “B” grancanario se despide a final de temporada del equipo manchero y quiere hacerlo logrando el pase a cuartos de final por segunda temporada consecutiva. Para ello cuenta con una gran plantilla que completan sus destacados “A”, Humberto Vera y Rafa Fernández junto al destacado “B” majorero Ruymán Peñate.

Pero no lo tendrán nada fácil ante un CL Victoria que saldrá a ganar con el puntal “A” majorero Javier García junto a luchadores de espectáculo como es el puntal “C” tinerfeño Argeo García. El equipo norteño tiene otros luchadores destacados como los experimentados Eusebio Díaz, Josué Acosta o el veterano Shein Hernández.

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