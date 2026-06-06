Consulta el horario del CD Castellón vs UD Almería, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División 25-26. El partido se puedes seguir en directo en rtvc.es

CD Castellón y UD Almería se enfrentan este sábado 6 de junio, a la 20:00 (hora canaria) en el Estadio Skyfi Castalia, en un partido correspondiente a la ida de la semifinal del playoff de ascenso de a primera división 25-26. El partido en directo se podrá seguir en nuestro minuto a minuto.

CD Castellón vs UD Almería | Ida semifinal playoff ascenso a Primera División 25-26

Minuto a minuto en directo del partido

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