El jugador granadino defendió a la selección española sub-19 y cuenta con experiencia en LaLiga Hypermotion

El CD Tenerife anunció este sábado que han alcanzado un acuerdo con el extremo granadino Víctor Moreno para su incorporación en el club blanquiazul para las próximas tres temporadas.

El CD Tenerife ficha al joven extremo Víctor Moreno. Imagen cedida por el club

El joven jugador de 21 años ha sido internacional con la selección española sub-19 y se formó en las categorías inferiores del Granada CF y del Villarreal CF. Durante su estancia en el Villarreal CF B hasta la pasada temporada, se ha convertido en una de las referencias y capitán del club.

Un extremo con gran proyección

Extremo con capacidad para jugar por ambas bandas, destaca por su velocidad, desborde, calidad técnica y facilidad para generar peligro tanto en el uno contra uno como en el último pase.

La pasada temporada sumó cinco goles y ocho asistencias. Por otro lado, tras una destacada primera mitad de curso con el Villarreal CF B, terminó la campaña cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde disputó 16 partidos y marcó dos goles en LaLiga Hypermotion.

Internacional con la selección española sub-19, Víctor Moreno ya sabe lo que es competir en Segunda División y llega a la isla como uno de los jóvenes extremos con mayor proyección del fútbol español.