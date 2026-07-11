Nueve migrantes desembarcan en una embarcación precaria en Lanzarote

Las nueve personas de origen magrebí llegaron hasta la costa de Guatiza y una de ellas se encuentra en paradero desconocido

Nueve migrantes han desembarcado por sus propios medios este sábado a primera hora de una embarcación precaria que ha llegado a la costa de Guatiza, en Lanzarote, según informó el Consorcio de Emergencias de esta isla.

Urbanización Los Cocoteros Imagen del Cabildo de Lanzarte

De las nueve personas, todas de origen magrebí, hay una que ha desaparecido del lugar, mientras que las otras ocho las han asistido tanto efectivos de emergencias como los propios vecinos de la urbanización Los Cocoteros, en esta localidad del municipio de Teguise, según precisaron fuentes del Consorcio.

Todos ellos presentaban, en apariencia, un buen estado de salud, según informó la Policía Local. A los ocho migrantes los dividieron en dos grupos de cuatro para facilitar su atención por parte de los equipos de la Policía Local, Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.

Por su parte, efectivos del Consorcio se desplazaron hasta la zona del desembarco para tratar de localizar al ocupante que permanecía desaparecido. Sin embargo, no lograron encontrar ni a esta persona ni la embarcación en la que el grupo había alcanzado las costas de Lanzarote.