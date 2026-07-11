Este monumento se trata de uno de los enclaves culturales y turísticos más representativos de El Hierro

El Cabildo de El Hierro ejecuta obras de acondicionamiento del acceso al Monumento al Pastor Herreño, en La Dehesa comunal, en el municipio de La Frontera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y contribuir a la conservación del entorno de uno de los enclaves culturales y turísticos más representativos de la isla.

El Cabildo renueva el acceso al Monumento al Pastor Herreño de La Dehesa. Imagen cedida por el Cabildo herreño

Según informó la institución insular, la actuación responde al deterioro detectado en la zona de acceso a la escultura al no existir un itinerario correctamente delimitado hasta su base, circunstancia que suponía un riesgo para las personas y un impacto sobre el espacio circundante.

Monumento cultural y turístico

Los trabajos se han adjudicado por un importe de 31.345,53 euros y consisten en la ejecución de un pavimento empedrado y peldaños de piedra que conectarán la zona del cartel informativo con la base del monumento, facilitando un acceso seguro y ordenado. El Monumento al Pastor Herreño lo inauguró en 2018 esta institución.

La obra, realizada en bronce por el escultor Manuel González Muñoz, conocido artísticamente como Manolo González, tiene una altura aproximada de cuatro metros y un peso de 800 kilogramos.

Con el paso de los años, esta escultura se ha consolidado como un referente cultural y turístico de la isla, además de constituir un homenaje a la figura del pastor herreño y a su estrecha vinculación con el paisaje y las tradiciones de El Hierro.

Ana González, consejera de Infraestructuras, Mantenimiento, Carreteras y Ordenación del Territorio, señaló que con esta actuación el Cabildo continúa trabajando en la mejora y conservación de las infraestructuras insulares.