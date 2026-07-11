Las condiciones meteorológicas han mejorado durante los últimos días pero el monte continúa siendo un entorno especialmente vulnerable

El Cabildo de Tenerife informó este viernes de que continúa vigente la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, por lo que se mantienen activas las medidas preventivas establecidas para minimizar cualquier posibilidad de ignición.

Tenerife mantiene la prohibición de hacer fuego en prealerta por riesgo de incendio forestal. Archivo RTVC

En una nota, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, advirtió que, si bien las condiciones meteorológicas han mejorado, el riesgo de incendio «no ha desaparecido», por lo que solicitó a la ciudadanía «mantener la prudencia y responsabilidad».

Evolución favorable del tiempo

Según el comunicado de la institución insular, la desactivación de la alerta responde a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas y una mejora de los parámetros de humedad y viento.

Sin embargo, el Cabildo recuerda que el monte continúa siendo un entorno especialmente vulnerable durante la época estival, por lo que resulta imprescindible mantener la máxima precaución.

En este sentido, permanecen vigentes la prohibición de encender fuego en exterior, realizar quemas en zonas forestales, asimismo, continúa prohibido el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

Finalmente, la corporación insular informó de que continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y adaptará las medidas preventivas en función de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de las condiciones de riesgo existentes en cada momento.