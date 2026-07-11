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Salvamento socorre a un cayuco con 131 personas tras llegar escorado a El Hierro

RTVC / EFE
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Los servicios sanitarios atendieron a los ocupantes del cayuco en el muelle de La Restinga

Salvamento Marítimo auxilió este sábado a los 131 ocupantes de un cayuco que ha llegado a la isla de El Hierro muy escorado a estribor y con las personas a bordo en estado de nerviosismo.

Llega un cayuco al Hierro con 230 ocupantes
Salvamento socorre a un cayuco con 131 personas tras llegar escorado a El Hierro / Archivo RTVC

Posteriormente, los servicios de emergencia desembarcaron a los ocupantes del cayuco y los atendieron en el muelle de La Restinga. Desde allí, trasladaron a cuatro de ellos al Hospital Insular.

Un cayuco escorado y una tripulación agitada

El cayuco lo detectó un radar de la Guardia Civil a las 09:00 horas a unas cinco millas de la costa y la embarcación Salvamar Navia, que salió a su encuentro, confirmó el avistamiento a las 09:24, según informó Salvamento Marítimo.

La tripulación de la Salvamar observó que el cayuco tenía una importante escora a estribor con una altura mínima del casco sobre el agua, de modo que las personas a bordo estaban muy agitadas.

Por razones de seguridad se movilizó también a la Salvamar Navia en apoyo a la tripulación de la Diphda, que finalmente escoltó al cayuco hasta le puerto de La Restinga.

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