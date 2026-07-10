El acuerdo entre Ayuntamiento y Cabildo impulsa la transformación del Viera y Clavijo en un referente cultural para Tenerife con nuevos espacios expositivos y un auditorio

Cabildo y Ayuntamiento financiarán el Auditorio Pérez Minik de Santa Cruz de Tenerife / EuropaPress

El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife han dado un nuevo impulso al futuro Parque Cultural Viera y Clavijo tras alcanzar un acuerdo para financiar la segunda fase del proyecto, correspondiente al futuro Auditorio Pérez Minik.

El anuncio se ha realizado durante la visita institucional a las obras del edificio principal, donde ya comienzan a materializarse las actuaciones que permitirán albergar el futuro CaixaForum Tenerife, uno de los siete centros de estas características existentes en España.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, y el arquitecto Fernando Menis, autor y director del proyecto de rehabilitación, recorrieron el avance de unos trabajos que transformarán el histórico antiguo Colegio de La Asunción en un gran espacio dedicado a la cultura, el conocimiento y la creación contemporánea.

La actuación permitirá recuperar definitivamente uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, preservando su valor histórico y arquitectónico al tiempo que se adapta a nuevos usos culturales, educativos y familiares.

El proyecto contempla, además, una ampliación de la superficie inicialmente prevista para incrementar los espacios expositivos y responder a las necesidades técnicas planteadas por la Fundación ‘la Caixa’, cuyos equipos mantienen una coordinación permanente con la dirección de la obra.

Respaldo institucional

José Manuel Bermúdez agradeció a la presidenta del Cabildo la visita al Viera y Clavijo, señalando que «hoy es un día importante, no solo porque se ha comprobado cómo avanzan los trabajos de la primera fase, sino también por la excelente noticia de que el Cabildo Insular participará en la financiación de la segunda fase, que corresponde al nuevo Auditorio Pérez Minik«.

El alcalde añadió que «esta infraestructura es absolutamente fundamental para que el Parque Cultural CaixaForum funcione como el gran espacio cultural que Santa Cruz no tiene a día de hoy, pero del que dispondrá una vez finalicen las obras.»

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ratificó las palabras del alcalde, señalando que el Cabildo «se une a este proyecto aportando recursos económicos para una obra que está llamada a complementar este espacio cultural, imprescindible para poder entender este espacio para Tenerife y para Santa Cruz».

Así, abundó en que «este proyecto recupera uno de los espacios más emblemáticos y queridos de Santa Cruz con un profundo respeto por su historia y lo convierte en un gran referente cultural para toda Tenerife, donde además albergará uno de los siete CaixaForum de España«.

Singularidad arquitectónica

Por su parte, Fernando Menis puso el acento en la singularidad arquitectónica de la intervención y en el valor patrimonial del edificio.

El arquitecto recordó además la importancia que supone desarrollar este proyecto en su isla y destacando que el futuro CaixaForum estará llamado a convertirse en un espacio lleno de actividad educativa para niños y familias, como ocurre en el resto de los centros de la red nacional.

Menis destacó también que durante la rehabilitación están apareciendo numerosos elementos históricos del edificio, como el antiguo aljibe, que están siendo recuperados e integrados en el proyecto.

Asimismo, explicó que la intervención apuesta por conservar las distintas etapas históricas del inmueble, respetando todas las capas del tiempo y combinando patrimonio e innovación arquitectónica.

Los trabajos avanzan

El arquitecto señaló que la parte más compleja de la obra ya ha sido ejecutada y que comienza ahora una fase centrada en los acabados y detalles constructivos.

En este sentido, mostró su confianza en que el proyecto pueda culminarse con la colaboración de todas las administraciones implicadas, recordando que el edificio permaneció abandonado durante más de tres décadas y que su recuperación representa un importante esfuerzo colectivo.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2020 con la adjudicación de la redacción de la rehabilitación integral a Fernando Menis.

La modificación ahora impulsada permitirá integrar bajo una única estrategia arquitectónica y funcional el edificio principal, el futuro Auditorio Pérez Minik y las áreas exteriores, adaptando además todos los espacios a los requerimientos técnicos de CaixaForum Tenerife y garantizando la coherencia de uno de los proyectos de regeneración patrimonial y cultural más importantes que afronta actualmente Santa Cruz de Tenerife.

