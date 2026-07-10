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Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

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El cayuco fue localizada a 11 millas al sureste de El Hierro y está siendo trasladado por la Salvamar Diphda hasta el puerto de La Restinga

Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 78 personas en El Hierro
Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

Salvamento Marítimo está remolcando al puerto de La Restinga un cayuco con unas 70 personas a bordo que fue avistado cuando navegaba a unas 11 millas náuticas al sureste de la isla de El Hierro.

Fuentes de la sociedad estatal de salvamento han informado a EFE de que, tras avistar la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Diphda.

Esta embarcación de Salvamento Marítimo está procediendo a remolcar al cayuco al puerto herreño de La Restinga, donde se espera que llegue en breve, han añadido las fuentes.

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