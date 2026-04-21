Se ha activado un servicio especial de guaguas de Titsa a lo largo del domingo 26 de abril para acudir a la Romería de San Marcos en Tegueste

Titsa ya ha puesto a disposición de las personas interesadas los horarios y líneas especiales de guaguas para el próximo domingo 26 de abril para acudir a la Romería de San Marcos en Tegueste. Se reforzarán a lo largo del día y acorde a la demanda la línea 015 (Santa Cruz, La Laguna directa) entre las 10.00 y las 19:30 horas.

Se añadirán viajes a demanda entre las 10.00 hasta las 1.00 am. Saldrá desde El Intercambiador de La Laguna e irá por Vía de Ronda hacia Tegueste. Además, las líneas 050, 051, 052 y 057 añadirán más viajes, además de los habituales, en los siguientes horarios:

Línea 050 (La Laguna, Tegueste, Bajamar, Punta del Hidalgo)

Línea 051 (Circular La Laguna, Tejina, Tacoronte, La Laguna)

Línea 052 (La Laguna, Tegueste por El Socorro)

Línea 057 ( Circular La Laguna, Tacoronte, Tejina, La Laguna)

Ubicación de salidas desde La Laguna y Tegueste

Sentido Tegueste: entre las 10.00 y las 16.00 horas, la recogida de pasajeros/as se realizará fuera del Intercambiador, realizando el recorrido por la Vía de Ronda.

Sentido La Laguna: entre ñas 15:00 y las 01:30 horas, desde la parada especial de la Romería de Tegueste, las líneas irán por la Vía de Ronda hasta La Laguna.

Asimismo, las líneas 051 y 057 dejarán de pasar por dentro de Pedro Álvarez a partir de las 10.00 horas hasta finalización del evento.