El Ayuntamiento mantiene el itinerario tradicional para la edición número 58 de su fiesta más emblemática

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste comunica el trayecto de la LVIII Romería de San Marcos Evangelista. El evento recorrerá el casco urbano el próximo domingo siguiendo el esquema habitual de otros años. Esta celebración busca garantizar el orden y la seguridad de todos los participantes y asistentes.

Tegueste anuncia el recorrido oficial de la Romería de San Marcos 2026 / Ayuntamiento de Tegueste

El consistorio recuerda la obligación de respetar siempre el recorrido establecido. Los asistentes deben seguir las indicaciones del personal de seguridad. Estas normas aseguran el correcto desarrollo de este multitudinario evento.

Inicio y despliegue de las carretas

La romería arrancará de forma oficial desde la Plaza de Tegueste. Los participantes ascenderán primero por la conocida calle El Pino. Esta zona marca el inicio de la jornada festiva para los romeros.

Las carretas esperarán su turno en la zona de la Placeta y la calle Jesús Cedrés. Estas se incorporarán al desfile bajando por la calle La Audiencia. El trayecto seguirá después por la calle El Carmen.

Los grupos subirán finalmente por la calle Nueva para continuar la marcha. El itinerario atravesará después la zona peatonal del casco histórico. Los romeros volverán a enlazar con la calle El Pino para terminar.