Las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico son la principal cita festiva del municipio de Mogán

Las Fiestas Patronales de San Antonio “El Chico” 2026 comienzan este viernes 5 de junio en Mogán con el pregón de Pedro Rodríguez y la celebración del XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez. Todo ello, antes de la romería ofrenda prevista para el sábado.

Así es que, las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico son la principal cita festiva del municipio de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria. La devoción a San Antonio de Padua está enraizada en el casco histórico del pueblo, donde la iglesia parroquial conserva la imagen del patrón. La fiesta toma su nombre popular de ‘El Chico’ por contraste con otras advocaciones antonianas de la isla y se celebra siempre en torno al 13 de junio, festividad litúrgica del santo.

Imagen archivo.

Desarrollo de actos

Será el sábado 6 de junio cuando llegue una de las fechas más esperadas, pues es el municipio acogerá la romería ofrenda en honor a San Antonio de Padua, con la participación de 16 carretas, además de la participación de agrupaciones folclóricas y parrandas. Cabe destacar que será un recorrido por el casco histórico que finalizará en el Parque Nicolás Quesada.

El día grande del patrón, 13 de junio, comienza con la misa solemne en la iglesia de San Antonio de Padua y prosigue con la procesión del santo por las calles del casco histórico, escoltado por la Banda Municipal y agrupaciones folclóricas. La devoción se mezcla con la fiesta popular en el Parque Nicolás Quesada, escenario principal de las verbenas, conciertos y actos lúdicos del programa.

Vestimenta tradicional

Desde la corporación municipal se ha recordado la obligación de acudir con vestimenta tradicional canaria durante la romería y ha establecido restricciones de tráfico y estacionamiento en varias vías del municipio durante la jornada festiva.