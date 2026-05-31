A lo largo del recorrido de la Romería se pudieron ver paneles de gran formato a tamaño natural protagonizados por parejas de integrantes de grupos folclóricos realejeros

Informa. RTVC.

A las 12:00 horas de este domingo 31 de mayo arrancó la celebración eucarística en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago en Los Realejos. Además, con misa canaria cantada por el grupo Tigaray, previa a la salida de la Romería con ambos santos con el acompañamiento de la formación herreña Agrupación Folclórica Sabinosa, con más de cuatro décadas de asistencia continuada a esta festividad realejera.

Imagen cedida.

Todas las agrupaciones participantes en la víspera en el Festival de las Islas estuvieron presentes en la Romería, así como todos los grupos folclóricos del municipio de Los Realejos, acompañando así las más de 90 carretas, carrozas y motocultores que se han inscrito para hacer el recorrido con sus parrandas, grupos familiares y de amistades.

Recorrido de la Romería

A lo largo del recorrido de la Romería se pudieron ver paneles de gran formato a tamaño natural protagonizados por parejas de integrantes de grupos folclóricos realejeros ataviados ‘Como debe ser’. También en redes sociales y medios de comunicación se ha difundido esta campaña.

Una jornada festiva y muy esperada, en la que ha predominado la música, la gastronomía y la ropa típica. Eso sí, junto a más de noventa carretas y carrozas.