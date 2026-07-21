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Coca-Cola Europacific Partners presenta su Informe de Sostenibilidad 2025

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Coca-Cola Europacific Partners ha presentado su informe de sostenibilidad 2025 Coca-Cola España, un documento que recoge los principales avances que la compañía afirma haber alcanzado durante el último año en materia ambiental, social y de gobernanza, bajo el enfoque “This is Forward”.

Según explica la empresa, el informe de sostenibilidad 2025 Coca-Cola España aborda aspectos relacionados con áreas clave como clima, gestión del agua, envases y comunidades. Asimismo, expone las actuaciones desarrolladas y los indicadores que reflejan la evolución de estos compromisos.

La compañía señala que su estrategia se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y que mantiene su apuesta por integrar criterios de sostenibilidad en su actividad, así como en la colaboración con sus distintos grupos de interés.

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