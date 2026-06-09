El próximo domingo las calles de La Orotava vivirán una jornada marcada por la tradición, la música y el fervor popular en la Romería de San Isidro Labrador

Romería de La Orotava en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Imagen Ayuntamiento de La Orotava

La Villa de La Orotava, en el norte de Tenerife, se prepara para vivir este domingo 14 de junio uno de los actos más emblemáticos y esperados de su calendario festivo: la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, considerada una de las manifestaciones populares más bellas y representativas de Canarias.

La romería, que constituye el acto central de las Fiestas Patronales de La Orotava, reunirá desde primeras horas de la mañana a miles de romeros, carretas engalanadas, parrandas y agrupaciones folclóricas que recorrerán las principales calles del municipio en una jornada marcada por la tradición, la música y el fervor popular.

La Romera Mayor de las fiestas estará acompañada por las candidatas al título de la edición 2026, participando activamente en una celebración que cada año congrega a vecinos y visitantes llegados de distintos puntos del archipiélago.

Organizada por la Sociedad Cultural Liceo de Taoro desde 1936, esta romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza se ha consolidado como una de las más importantes y concurridas de Canarias, destacando por la riqueza de sus tradiciones y la espectacularidad de sus carretas y vestimentas típicas.

San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza

Los actos previos comenzaron con la tradicional “Subida de los Santos”, celebrada en la víspera de la romería, a las 20:00 horas. Durante este emotivo traslado, las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza recorrerán el trayecto desde la Parroquia de San Isidro Labrador, en El Calvario, hasta el Templo de Nuestra Señora de la Concepción.

La jornada romera arrancará oficialmente a las 11:30 horas con la solemne Misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Durante la ceremonia tendrá lugar la tradicional ofrenda de frutos del campo y la renovación de la Promesa de los Labradores y Labradoras, uno de los momentos más significativos para el sector agrícola del municipio.

Tras la celebración religiosa, los patronos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza protagonizarán la procesión hasta el punto de inicio de la romería, dando paso al recorrido festivo que llenará de color, música y tradición las calles villeras.

Con esta cita, La Orotava vuelve a rendir homenaje a sus raíces agrícolas y a preservar una de las expresiones culturales más arraigadas del archipiélago, convirtiendo la villa en el epicentro de la tradición canaria durante una jornada única.