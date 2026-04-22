La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha manifestado que hasta ahora solo ha habido «un primer pronunciamiento» del TSJC, la primera de cuatro sentencias por emitir

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Imagen EFE (archivo)

El Cabildo de Tenerife aguardará a las cuatro sentencias que debe emitir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para decidir qué hace con el Circuito del Motor de Tenerife tras conocerse el primer fallo del alto tribunal, que confirmó que la declaración de impacto ambiental del proyecto está caducada.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha señalado en rueda de prensa que solo ha habido «un primer pronunciamiento» del TSJC, cuyo «alcance» están analizando los servicios jurídicos, y ha insistido en que es «la primera de cuatro» sentencias que ha de emitir.

«Por un principio de prudencia», ha añadido Dávila, será entonces cuando se determine, en base al criterio de los servicios jurídicos, qué hará el Cabildo: si recurrir ante una instancia superior o elaborar una nueva declaración de impacto ambiental.

Cree la presidenta del Cabildo de Tenerife que las tres sentencias que faltan «serán inminentes» y que «en un corto espacio de tiempo» se tomará una decisión al respecto.