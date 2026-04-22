Afonso asegura que Gestur reelaborará el documento para aclarar partes que precisan de una «aclaración»

Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha admitido este miércoles que han aparecido «inconvenientes urbanísticos» en el proceso de rehabilitación del estadio Heliodoro Rodríguez López pero ha garantizado que se habrá plan director y rehabilitación del complejo.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que Gestur va a reelaborar el documento pues hay partes que precisan de una «aclaración» e incluso se ha tenido que encargar un estudio geotécnico relacionado con las llamadas «tripas» del estadio, que incluyen vestuarios y zonas comunes.

Ha apuntado que el plan director es un documento «extenso y complejo«, de casi 70 páginas, y que no solo dibuja el escenario futuro sino también integra actuaciones que ya están ejecutadas o en marcha. «No significa que no se esté haciendo nada hasta que el plan director esté subsanado», ha comentado.

Reformas

Así, se incluye la primera fase de renovación del graderío, ya ejecutada «al cien por cien» o la contratación para la renovación de las instalaciones generales del estadio «que no se hizo» durante los cuatro años del pasado mandato de Pedro Martín «y que también tienen que ver, entre otras cosas, con que haya presión de agua continua para que los servicios de baños de los vestuarios funcionen con normalidad».

Afonso ha tildado de «tendenciosas» las críticas del PSOE tinerfeño y cuestionado su «desconocimiento absoluto» sobre la reforma del Heliodoro, afeando su falta de «interés» en el mandato pasado, cuando se planteó incluso «venderlo».