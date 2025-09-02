La inversión en los asientos autoabatibles ha sido de casi 3 millones de euros y se pretende mejorar la comodidad y accesibilidad de los asistentes

El Cabildo de Tenerife ha finalizado la instalación de los nuevos asientos autoabatibles en las gradas del Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el marco del plan integral de mejora de esta instalación deportiva propiedad de la corporación insular.

Esta actuación, financiada por el Cabildo con 2.829.388 euros, busca “modernizar las instalaciones del Heliodoro con asientos autoabatibles que cumplen con las normativas vigentes, mejorando la comodidad y accesibilidad para los asistentes. Este es un paso más en nuestro compromiso con la afición y con el Club Deportivo Tenerife. Ya los trabajos de colocación de los asientos autoabatibles están terminados. Estamos satisfechos. El Heliodoro se empieza a renovar y se adapta a los nuevos tiempos”, según destacó el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso.

En pro de un estadio «de referencia»

“Queremos que el Heliodoro sea un estadio de referencia, no sólo en lo deportivo, sino también en lo que respecta a la experiencia del espectador. Los nuevos asientos autoabatibles aportan más comodidad, mejoran la accesibilidad y contribuyen a la seguridad en los accesos y desplazamientos por las gradas. La instalación de estos asientos se suma a otras actuaciones recientes y futuras”, destaca Afonso. El vicepresidente añadió que “el siguiente paso es la renovación de las instalaciones generales del Heliodoro, la adecuación de los vestuarios y, luego, la última actuación que tendrá que ver con la fachada”.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, resalta que “se ha llevado a cabo un trabajo coordinado entre el Cabildo y el CD Tenerife. Este sábado 6 de septiembre en el debut del equipo representativo en casa podremos disfrutar de un cambio de imagen del Heliodoro. Hemos cumplido aminorando los tiempos de esta obra. Se continuarán corrigiendo diferentes incidencias que han podido surgir en los últimos días e intentando a través del club, que se afecte lo menos posible a los abonados”.

Moliné también comenta que “los nuevos asientos cumplen con las normativas vigentes de seguridad y accesibilidad de recintos deportivos. El diseño de los asientos está enmarcado en las tendencias vanguardistas del momento, como han hecho ya otros estadios, cuyo resultado final ha sido consensuado con el CD Tenerife”.