La UD Las Palmas se enfrenta el próximo sábado, 16 de mayo, a la UD Almería

Manu Fuster: «El partido de Almería es una final, pero con repesca». Imagen: UD Las Palmas

El jugador de la UD Las Palmas Manu Fuster ha asegurado este jueves que el partido del próximo sábado en Almería será «una final», pero con «repesca», ya que el equipo amarillo tendría una segunda oportunidad para ascender a Primera División en las eliminatorias de promoción.

Sin embargo, el extremo valenciano no renuncia al ascenso directo y cree que si ganan al conjunto andaluz en la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion «todo se vería de manera diferente», en un partido «vital» que el equipo amarillo afronta con «madurez y confianza«, pese al 5-1 encajado hace cuatro días en Andorra.

Ha admitido que la goleada recibida ante el conjunto pirenaico fue un resultado «duro«, tras una segunda parte en la que se desajustaron cuando fueron a presionar arriba: «Nos partimos y nos pasó factura», ha explicado en conferencia de prensa. Fuster ha recalcado que ascender de forma directa es la primera opción que deben apurar mientras haya posibilidades matemáticas, que se esfumarían en caso de perder en Almería.

Posible ascenso

«Todos firmaríamos ascender, da igual la forma; el partido del sábado es una final, pero con repesca; jugar el ‘play-off‘ es otra oportunidad que nos hemos ganado, pero tenemos que llevar al límite la primera opción; en el vestuario creemos», ha relatado.

Fuster ha alertado del peligro del Almería en los contraataques, «su mayor virtud», según han analizado en vídeo, por lo que tratarán de «evitar las pérdidas de balón» para no propiciar esas transiciones de un rival que tiene «jugadores determinantes y peligrosos» en ataque.

Pieza clave en los planes de Luis García, entrenador del equipo amarillo, Manu Fuster es el único jugador de la plantilla que ha participado en los 39 partidos ligueros disputados hasta ahora -solo tres de ellos como suplente-, en los que ha marcado ocho tantos, además de liderar el capítulo de asistencias con diez pases de gol a sus compañeros.