Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma de España en obtener banderas azules en puertos de interés general

Puertos Canarios consolida su modelo de EcoPuertos Inteligentes con seis Banderas Azules . RTVC.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, han presentado las seis Banderas Azules concedidas a los puertos de Las Nieves, en Agaete; Garachico; Gran Tarajal; Playa Blanca; Órzola y Caleta del Sebo, un reconocimiento internacional que distingue la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios al usuario.

Con esta distinción, Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma de España en obtener Banderas Azules para puertos de interés general de gestión pública directa. Hasta ahora estos distintivos solo se habían concedido a marinas deportivas. Además, es la primera vez en la historia de Bandera Azul España que seis puertos de interés general reciben este galardón en una misma edición.

Pablo Rodríguez ha destacado que este reconocimiento “demuestra que Canarias está liderando una nueva forma de entender la gestión portuaria, basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de los servicios públicos”. Asimismo, ha señalado que “los puertos son infraestructuras estratégicas para la conectividad y el desarrollo de nuestras islas, pero también espacios que deben avanzar hacia modelos más eficientes, accesibles y respetuosos con el entorno”.

Ecopuertos

El consejero ha explicado que la obtención de las seis Banderas Azules da continuidad al trabajo desarrollado por Puertos Canarios dentro de su Marco Estratégico 2024-2027 para convertir los puertos autonómicos en EcoPuertos, impulsando actuaciones orientadas a optimizar la explotación, el funcionamiento, la sostenibilidad y la imagen social de las instalaciones portuarias.

Puertos Canarios ha ejecutado mejoras en equipamientos, servicios y operatividad en los seis puertos distinguidos, en lo que supone “un esfuerzo sin parangón en el ámbito nacional”.

Los equipos técnicos y de explotación han reforzado durante este periodo la información y educación ambiental, la limpieza y gestión de residuos, la accesibilidad, los baños públicos y los medios de primeros auxilios, salvamento y contraincendios, en línea con los criterios exigidos por el programa Bandera Azul.

Asimismo, Puertos Canarios ha desarrollado más de 25 actividades de educación ambiental en las que han participado cerca de 500 personas entre estudiantes, usuarios de puertos, propietarios de embarcaciones, personal técnico, efectivos de emergencias y voluntariado. Entre las acciones realizadas destacan simulacros de contaminación marina, limpiezas de fondos marinos, jornadas de sensibilización ambiental y campañas de protección de pardelas mediante apagados programados de iluminación portuaria.

Por su parte, José Gilberto Moreno ha agradecido el trabajo realizado por el personal del ente público y ha asegurado que “estas seis Banderas Azules son el resultado del esfuerzo y compromiso de todo el equipo de Puertos Canarios para seguir mejorando nuestras instalaciones y ofrecer unos servicios públicos de mayor calidad”.

Sostenibilidad

Moreno ha destacado además que este reconocimiento “proyecta la imagen de unas islas comprometidas con la sostenibilidad, el cuidado del litoral y la modernización de sus infraestructuras portuarias”. En este sentido, ha subrayado que el puerto de Órzola se convierte además en el puerto marítimo de gestión pública más pequeño de España en obtener una Bandera Azul.

El director gerente ha avanzado también las principales líneas de la estrategia de digitalización que desarrollará Puertos Canarios entre 2026 y 2030 para modernizar la gestión del dominio público portuario y mejorar la experiencia de usuarios, profesionales y empresas.

Entre las actuaciones previstas figura la creación de la plataforma integral PIC-Puertos Inteligentes Canarios, que permitirá centralizar información portuaria, trabajar con datos en tiempo real y facilitar la interoperabilidad entre sistemas. A ello se sumará la implantación de conectividad LoRaWAN, sensórica ambiental IoT, visores digitales de servicios y nuevas herramientas públicas de información vinculadas al modelo de EcoPuertos Inteligentes.

Además, Puertos Canarios actualizará y digitalizará procedimientos y formularios operativos, desarrollará un aplicativo de gestión del dominio público portuario, implantará tótems informativos y renovará el catálogo de servicios para facilitar una relación más ágil, transparente y accesible con concesionarios, empresas y ciudadanía.