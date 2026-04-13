La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural alerta del riesgo “inminente e irreversible” sobre el único silo portuario tipo P conservado en España y pide medidas cautelares al Ministerio de Cultura



Canarias pide al Estado frenar la demolición del silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico advierte de la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble, actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

Según se recoge en la comunicación oficial, el proceso se encuentra en una fase avanzada, lo que hace prever una adjudicación próxima y el inicio de las obras de demolición si no se adoptan medidas urgentes. Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño “real, inmediato e irreversible” sobre un elemento clave del patrimonio industrial, en vulneración del deber de protección recogido en la Constitución.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural recuerda que, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado, lo que limita la capacidad de actuación de la comunidad autónoma.

Paralizar la demolición

Por ello, se solicita al Ministerio de Cultura que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida irreversible de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago.

Así mismo, pone de relieve que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su “gran relevancia histórica y cultural”, mientras que el Cabildo de Tenerife ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración.

También, el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha impulsado propuestas técnicas viables para la rehabilitación y reutilización del silo, compatibles con los usos portuarios y alineadas con los principios del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

El silo constituye una pieza excepcional dentro del patrimonio industrial español, al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra. Destaca, además, por ser el único silo portuario tipo P que se conserva en España, lo que le otorga un carácter singular en el contexto nacional. A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife.