El UD San Fernando busca una remontada histórica ante un UD Tamaraceite que llega con una amplia ventaja de 3-0 en el partido de ida

El San Fernando buscará remontar en su campo la ventaja del Tamaraceite / UD San Fernando

La UD San Fernando y la UD Tamaraceite disputarán este domingo el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a la Segunda Federación de fútbol, tras el contundente 3-0 que obtuvo el equipo de la capital grancanaria la pasada semana en el campo Juan Guedes.

El encuentro, del que saldrá el finalista canario que se clasificará para la tercera y última ronda del ascenso, comenzará a las 12:00 horas en el campo Eleuterio Valerón de El Tablero, en Maspalomas.

El Tamaraceite se presenta con una suculenta ventaja, firmada en su estadio con los goles de Saúl Sánchez (2) y Andrés Rivero, pero desconfía de un rival que deberá arriesgar para tratar de, al menos, igualar la eliminatoria y forzar una prórroga, en la que le valdría mantener esa diferencia por su mejor clasificación al terminar la temporada en segunda posición.

Historial reciente de ambos equipos

En la competición regular, el San Fernando perdió con su rival de este domingo por 0-1, el pasado 12 de octubre, y como local protagonizó varias goleadas que intentará repetir: 3-0 ante el Unión Sur Yaiza, 4-0 contra Tenisca y Mensajero, y 5-0 frente al Tenerife C.

Por su parte, las derrotas más abultadas del Tamaraceite fuera de casa fueron ante el CD Marino (3-0) y la UD Lanzarote (5-0).