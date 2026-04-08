Los profesionales defienden el valor patrimonial de la estructura frente al plan de demolición de la Autoridad Portuaria de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife planea derribar el antiguo silo de grano este año por falta de utilidad operativa. El Colegio de Arquitectos exige frenar el proceso para proteger una pieza única del patrimonio industrial nacional. Esta infraestructura de los años sesenta representa el último vestigio de su tipo que sobrevive en todo el país.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El edificio destaca como una pieza singular de la historia portuaria de la ciudad. Durante décadas, los trabajadores utilizaron esta estructura para el almacenamiento masivo de grano. Su presencia define el paisaje del puerto desde su construcción en la década de los sesenta.

María Nieves Febles, decana del colegio profesional, resalta la importancia de la construcción. Ella explica que solo existían dos silos similares en toda España, situados en Málaga y Tenerife. La desaparición del ejemplar malagueño convierte al edificio tinerfeño en un monumento exclusivo.

La institución arquitectónica solicita formalmente la paralización de cualquier intento de derribo inmediato. Los expertos consideran que el inmueble posee un valor especial por su técnica y antigüedad. Ellos proponen un estudio profundo antes de destruir un elemento clave del patrimonio industrial.

La postura de la Autoridad Portuaria

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, mantiene una visión técnica muy distinta. Él asegura que el edificio carece de cualquier valor arquitectónico relevante para la zona. Por este motivo, el organismo no contempla ninguna alternativa distinta a la demolición.

El Puerto necesita recuperar urgentemente este espacio para nuevas actividades comerciales y logísticas. Suárez afirma que buscaron un concesionario para el silo durante muchísimos años sin éxito. Ninguna empresa privada mostró interés real en explotar la estructura en su estado actual.

El proceso de contratación para el derribo avanza según los plazos administrativos previstos. Actualmente, varias empresas constructoras compiten por el contrato de desmantelamiento de la vieja infraestructura. La Autoridad Portuaria prioriza la operatividad del recinto sobre la conservación del antiguo almacén.

Un futuro incierto para el patrimonio

Los arquitectos insisten en que las autoridades no han valorado suficientes alternativas de uso. María Nieves Febles critica la falta de voluntad para integrar el silo en nuevos proyectos. Ella cree que el edificio puede albergar funciones muy distintas a las originales.

La decana defiende la necesidad de comprender y proteger el legado industrial de las islas. Destruir esta obra supondría perder un eslabón fundamental de la evolución económica local. El colectivo pide sensibilidad para no borrar la memoria del trabajo portuario de Tenerife.

El destino final de la mole de hormigón sigue pendiente de una decisión definitiva. Mientras el puerto prepara las máquinas, los defensores del patrimonio buscan apoyos institucionales. La batalla entre la modernización logística y la memoria histórica marca el futuro del muelle.